KONKURS ZA POPUNU RADNIH MESTA PROFESIONALNIH VOJNIKA ZA ABH SLUŽBU U KASARNI „CAR LAZAR“

U toku je konkurs za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika za ABH službu, kasarna „Car Lazar“ u Kruševcu.

Pravo da se prijave imaju svi državljani republike Srbije starosti od 18 do 30 godina, koji su odslužili vojni rok sa oružjem i imaju završenu srednju hemijsku ili saobraćajnu školu.

Vojska nudi mladima stabilan posao u mestu u kojem žive, bez premeštaja, uz brojne benefite: stalna i zagarantovana primanja, mogućnost ranijeg odlaska u penziju, vojno-zdravstveno osiguranje i lečenje za članove porodice, godišnji odmor od 25 do 35 radnih dana, plaćen prevoz, radnu odeću i uniformu, kao i mogućnost učešća u multinacionalnim misijama sa višestrukim uvećanjem zarade.

Sve preciznije informacije zainteresoani mogu dobiti na prijavnici kasarne „Car Lazar“, na sajtu Ministarstva odbrane iVojske Srbije, kao i putem broja telefona 037/416-056.

Pripadnici Vojske Srbije imaju mogućnost i napredovanja i usavršavanja, finansijske stimulacije – uvećanje plate za postignute rezultate, kao i druge benefite i pogodnosti.