KONKURS ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA OTVOREN DO 25. FEBRUARA

feb 4, 2026

Prijave na konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica podnose se u policijskoj stanici po mestu prebivališta do 25. februara, podsećaju iz MUP-a.

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica kojim je predviđen upis 300 polaznika na stručno osposobljavanje za različita radna mesta u četama u brojnim gradovima Srbije. polaznik koji uspešno završi Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica Ministarstva dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u MUP-u, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Rok za podnošenje prijave za Konkurs za osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica je 25. februar 2026. godine, a detalji istog se mogu pronaći na zvaničnoj stranici Ministarstva unutrašnih poslova.

