KONFERENCIJA ZA MEDIJE U GRADSKOJ UPRAVI O KRUŠEVAČKOJ „GRADSKOJ TOPLANI“

Juče je grupa odbornika gradske Skupštine predala zahtev predsednici Skupštine grada Kruševca za raspisivanje referenduma, vezano za javno-privatno partnerstvo u JKP „Gradska toplana“.

Predsednica Skupštine Dragana Barišić je na današnjoj konferenciji za medije u Gradskoj upravi istakla da je ovaj zahtev prvenstveno neosnovan.

Gradonačelnik Ivan Manojlović je na konferenciji istakao da su u zahtevu za raspisivanje referenduma, koju je grupa odbornika prosledila predsednici Skupštine, iznete netačne informacije sa ciljem da stvori zabrinutost kod građana. Naime, reč je o pozivu za javno-privatno partnerstvo u preduzeću „Gradska toplana“, koje ne podrazumeva ni u jednom slučaju prisvajanje dela imovine kruševačke Toplane, rekao je Manojlović. Obaveza partnera podrazumeva finansiranje izgradnje postrojenja i objekata i isporuku tople vode Toplani koju ona dalje isporučuje ka krajnjim korisnicima.

Još jedna od neistinitih informacija, kaže gradonačelnik, koja je navedena u zahtevu grupe odbornika, je tvrdnja da ukoliko kruševačka Toplana zbog smanjenog obima poslovanja ne ispunjava obaveze na osnovu kreditnih zaduženja u problemu će biti i JKP „Vodovod Kruševac“ koje je imovinom preduzeća garantovalo prilikom podizanja kredita.

Kruševačka Toplana se zbog dugodišnjih, može se reći i višedecenijskih dugovanja prema dobavljačima, bankama i državi, prošle godine dobila je namenski kredit od Poštanske štedionice u visini od preko milijardu ipo dinara, kojim su namireni poverioci. Kada je reč o trenutnom poslovanju, ono je pozitivno, redovno se isplaćuju obaveze prema zaposlenima, dobavljačima i bankama, dodao je gradonačelnik i podsetio da je Toplana ima preko 8500 korisnika, među kojima su i vrtići i škole, zdravstvene ustanove, te da je od izuzenog značaja da se za dalji razvoj preduzeća pronađu najbolja moguća rešenja.