KONCERT ŽENSKE PEVAČKE GRUPE „BISERI“ U KRUŠEVAČKOM POZORIŠTU

Sinoć je u Kruševačkom pozorištu upriličen koncert pevačke grupe „Biser“.

Ženskoj pevačkoj grupi „Biser“ iz Kruševca ove godine priključile su se nove članice. Nakon višemesečnog uvežbavanja, sinoć su u Kruševačkom pozorištu prvi put nastupile zajedno sa stalnim članicama grupe. Petnaest dama izvele su pesme iz svog repertoara koji je, pored starogradskih i izvornih, dodatno obogaćen makedonskim pesama.

Pored mnogobrojnih nastupa ove godine, ženska pevačka grupa „Biser“ imala je izuzetno zapažen nastup u Makedoniji.

Pevačka grupa „Biser“ osnovana je 2004. godine, prepoznatljiva je po repeertoru starogradskih i izvornih pesama, autetičnim kostimima i originalnim nastupima koje su u proteklih 20 godina održale u Srbiji, regionu i međunarodnim festivalima.