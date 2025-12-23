Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

KONCERT TROPIKO BENDA U PETAK U KRUŠEVCU, PRIVREMENO SE ZABRANJUJE SAOBRAĆAJ NA TRGU KOSTURNICA

ByGoran Nikolić

dec 23, 2025

U Kruševcu će u petak, 26. decembra 2025. godine biti održan koncert Tropiko benda. Koncert se održava na Prazničnom trgu na Trgu Kosturnica, od 21 sat.

Zbog održavanja pomenutog muzičkog događaja u petak i održavanja muzičko-scenskog događaja 10. januara 2026. godine, odobrena je privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozila organizatora, na Trgu Кosturnica od ulice Dositejeve do ulice Hajduk Veljkove i to:

  • dana 26.12.2025. godine od 11.30 časova do 27.12.2025. godine do 03.00 časa i
  • dana 10.01.2026. godine od 11.30 časova do 11.01.2026. godine do 03.00 časa.

U navedenom periodu biće ukinuto autobusko stajalište na Trgu Кosturnica, a autobuski saobraćaj će biti usmeren na Vidovdansku ulicu.

Manifestacija Praznični trg je na Trgu Kosturnica počela 15. decembra i trajaće do 15. januara 2026. godine. Tokom mesec dana trajanja manifestacije biće organizovani zabavni sadržaji, a biće podeljeno i 800 besplatnih paketića za decu do 12 godina starosti.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

ZA SREDU JE NAJAVLJENO OTVARANJE DEONICE AUTO-PUTA E-761 MORAVSKI KORIDOR, PETLJA ,,VRNJAČKA BANJA” – PETLJA ,,VRBA”

dec 23, 2025 Goran Nikolić
Društvo Vesti

DONACIJA IGRAČAKA PREDŠKOLSKOJ USTANOVI „NATA VELJKOVIĆ“ I DOMU ZDRAVLJA KRUŠEVAC

dec 23, 2025 Goran Nikolić
Vesti Vreme je za sport

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI KRUŠEVCA I ĆUPRIJE O ORGANIZOVANJU ATLETSKOG MITINGA „VERA NIKOLIĆ“

dec 23, 2025 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Fudbal Sport

FUDBALSKI SAVEZ RASINSKOG OKRUGA DODELIO „RASINSKE ZVEZDE“ NAJBOLJIM POJEDINCIMA U OKRUGU

23.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZA SREDU JE NAJAVLJENO OTVARANJE DEONICE AUTO-PUTA E-761 MORAVSKI KORIDOR, PETLJA ,,VRNJAČKA BANJA” – PETLJA ,,VRBA”

23.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

KONCERT TROPIKO BENDA U PETAK U KRUŠEVCU, PRIVREMENO SE ZABRANJUJE SAOBRAĆAJ NA TRGU KOSTURNICA

23.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

DONACIJA IGRAČAKA PREDŠKOLSKOJ USTANOVI „NATA VELJKOVIĆ“ I DOMU ZDRAVLJA KRUŠEVAC

23.12.2025. Goran Nikolić