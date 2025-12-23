KONCERT TROPIKO BENDA U PETAK U KRUŠEVCU, PRIVREMENO SE ZABRANJUJE SAOBRAĆAJ NA TRGU KOSTURNICA

U Kruševcu će u petak, 26. decembra 2025. godine biti održan koncert Tropiko benda. Koncert se održava na Prazničnom trgu na Trgu Kosturnica, od 21 sat.

Zbog održavanja pomenutog muzičkog događaja u petak i održavanja muzičko-scenskog događaja 10. januara 2026. godine, odobrena je privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozila organizatora, na Trgu Кosturnica od ulice Dositejeve do ulice Hajduk Veljkove i to:

dana 26.12.2025. godine od 11.30 časova do 27.12.2025. godine do 03.00 časa i

dana 10.01.2026. godine od 11.30 časova do 11.01.2026. godine do 03.00 časa.

U navedenom periodu biće ukinuto autobusko stajalište na Trgu Кosturnica, a autobuski saobraćaj će biti usmeren na Vidovdansku ulicu.

Manifestacija Praznični trg je na Trgu Kosturnica počela 15. decembra i trajaće do 15. januara 2026. godine. Tokom mesec dana trajanja manifestacije biće organizovani zabavni sadržaji, a biće podeljeno i 800 besplatnih paketića za decu do 12 godina starosti.