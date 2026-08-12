KOMPLETNO JE RENOVIRANA OPERACIONA SALA ZA HITNE CARSKE REZOVE NA SLUŽBI ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

Opšta bolnica Kruševac kompletno je renovirala operacionu salu za hitne carske rezove na Službi za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom. Sala je u potpunosti opremljena novom medicinskom opremom koja omogućava lekarima da rade u optimalnim uslovima, dok budućim majkama pruža maksimalnu sigurnost. Zahvaljujući ovoj investiciji, vreme pripreme i izvođenja hitnih carskih rezova smanjeno je na minimum, što je ključno za reagovanje u kriznim trenucima.

Služba za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom broji oko 120 zaposlenih, a u toku godine obavi se oko 1400 porođaja od toga oko 42% se obavi carskim rezom. Direktor Opšte bolnice Kruševac dr Dalibor Stajković ističe da je investiranje u modernizaciju bolnice ključni korak ka pružanju kvalitetnije, dostupnije i efikasnije zdravstvene zaštite svim građanima Rasinskog okruga, pri čemu se posebna pažnja usmerava na obnovu infrastrukture, nabavku savremene opreme i edukaciju kadrova.

Planovi za naredni period odnose se na edukaciji kadrova i investiranje u modernu opremu i tehnologiju kako bi se kvalitet pružanja usluga gradjanima Rasinskog okruga podigao na viši nivo.