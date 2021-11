52% od ukupnog broja punoletnog stanovništva u Kruševcu, od početka procesa imunizacije do danas, primilo je prvu dozu vakcine protiv kovid19 virusa. U Dijagnostičkom centru se proces vakcinacije sprovodi svakog radnog dana od 8 do 20 i subotom od 8 do 18 sati. Kruševljanima su na raspolaganju Sinofarm, Fajzer i Sputnjik vakcina, a uskoro se očekuje isporuka i Moderne.

Veće samostalnog sindikata za grad Kruševac i opštine pokrenulo je organizovanje kolektivne imunizacije po kruševačkim javnim ustanovama i gradskim preduzećima. Danas je kolektivna imunizacija organizovana u JKP “Kruševac”, a osim vakcine protiv koronavirusa, zaposleni u ovom preduzeću, mogli su da prime i vakcinu protiv sezonskog gripa. Prema rečima predstavnika sindikata JKP “Kruševac”, među terenskim radnicima do danas nije bilo infekcije koronavirusom.

U Kruševcu je 15. oktobra počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Vakcinacija protiv sezonskog gripa je moguća kod uzrasta već od šest meseci starosti pa nadalje. Pošto se vakcina svake godine prilagođava novim virusima koji cirkulišu, vakcinacija protiv gripa mora da se svake godine ponovi, u periodu od sredine oktobra do sredine novembra.