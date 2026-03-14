Jefimija TV, Kruševac

Hronika Vesti

U AUTOMOBILU MUŠKARCA (34) IZ KRUŠEVCA PRONAĐEN PIŠTOLJ SA DESET METAKA, BEZ DOZVOLE

ByGoran Nikolić

mar 14, 2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M. P. (1992) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je zaustavila automobil kojim je upravljao osumnjičeni i kod njega pronašla pištolj sa deset metaka, koje je držao bez odobrenja nadležnog organa.

M. P. je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

