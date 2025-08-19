KCK: PRIPREMLJEN BOGAT KULTURNI SADRŽAJ ZA NAJMLAĐE DO KRAJA AVGUSTA

U četvrtak, 21. avgusta od 20 sati na Platou ispred Kulturnog centra, biće održan tradicionalni program za decu „Karaoke okršaj“. Talentovani mališani mogu se prijaviti na takmičenje u prostorijama Kulturnog centra Kruševac i na sam dan održavanja, do početka programa.
Sledeća nedelja je takođe predviđena za dečije programe:
- u sredu, 27. avgusta održaće se dečiji program posvećen očuvanju narodnog stvaralaštva,
- u četvrtak, 28. avgusta biće priređena Zabava sa klovnom Šašavkom,
- u petak, 29. avgusta, u susret novoj školskoj godini, predstaviće se škole i sekcije KCK.