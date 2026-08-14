KANCELARIJA ZA MLADE GRADA KRUŠEVCA REALIZOVALA BROJNE USPEŠNE PROJEKTE OD POČETKA OVE GODINE

Od ekoloških i edukativnih radi radionica, preko humanitarnih akcija i podrške velikim sportsko-kulturnim manifestacijama, do nacionalnih konferencija — Kancelarija za mlade grada Kruševca zabeležila je izuzetno dinamičan i uspešan period tokom ove godine.

Godina je počela osluškivanjem potreba omladine. Na svim društvenim mrežama Kancelarije za mlade 4. februara 2026. godine aktivirana je tradicionalna „Anketa o stavovima i potrebama mladih grada Kruševca“. Tokom mesec dana, mladi su imali priliku da kroz sugestije, primedbe i pohvale direktno utiču na kreiranje budućih programa u gradu. Paralelno sa tim, pokrenut je veliki projekat „VolonTIramo za Kruševac“, koji je obuhvatio niz edukativnih radi radionica:

Prva radionica održana je 18. februara u Klubu za mlade.

Druga radionica realizovana je 25. februara u OŠ „Dragomir Marković“.

Treća i četvrta radionica održane su 4. odnosno 11. marta u Klubu za mlade.

Pored toga, u okviru razvoja volonterskih servisa, 24. februara održan je radni sastanak u Ministarstvu turizma i omladine povodom realizacije projekata po Javnom konkursu, dok su učesnici projekta 29. marta posetili Novi Pazar radi razmene iskustava sa tamošnjim volonterima.

Tokom aprila meseca volonteri su svoju energiju usmerili direktno u zajednicu, realizujući čak pet izuzetno značajnih akcija:

3. april: Volonterska akcija „Mala radionica velikih čuda“ u ŠOSO „Veselin Nikolić“.

4. april: Akcija „Zajedno za lepšu i podsticajniju OŠ Knez Lazar“ u OŠ „Knez Lazar“.

5. april: Realizacija „Sajma nauke“ u kruševačkoj Gimnaziji.

6. april: Projekat „Zelena učionica“ u OŠ „Nada Popović“.

7. april: Akcija „Put kroz vreme“ održana u Domu sindikata.

Ciklus aktivnosti završen je održavanjem „Foruma mladih Kruševac 2026“ u prostorijama Biznis inkubatora Kruševac.

Mladi Kruševljani su tokom ove godine imali zaista vidljivu ulogu i na kulturnoj sceni:

Podrška na Pesmi Evrovizije gde je Kancelarija za mlade bila jedan od partnerskih organizatora nastupa predstavnika grada Kruševca na ovom takmičenju 24. februara.

Humanitarni koncert gde su volonteri 8. aprila aktivno učestvovali u organizaciji i realizaciji Humanitarnog koncerta u Kruševcu.

Audicija za muzičko takmičenje „Ritam Evrope“ održana je 21. aprila u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac, a Kruševac je imao svoje predstavnike i na Grand finalu 22. maja u Derventi.

Kancelarija za mlade je posebnu pažnju posvetila i važnim temama poput zdravstvenog prosvećivanja i veštačke inteligencije:

U saradnji sa Domom zdravlja Kruševac, 5. maja je u Beloj sali KCK organizovana tribina za srednjoškolce pod nazivom *„Sve što treba da znaš o HPV vakcini“.

U okviru Vidovdanskih svečanosti, 17. juna je u Klubu za mlade održana interaktivna radionica „Swipe, Like, AI – kako veštačka inteligencija oblikuje mlade?“.

U periodu od 26. do 30. juna uspešno je realizovan projekat „Omladinski kamp Kruševac 2026 – Mladi čuvari tradicije“.

Volonteri Kancelarije za mlade pružili su pomoć i u organizaciji masovne sportske manifestacije „11. Kruševački polumaraton“, održane 15. marta.

Pored lokalnih aktivnost, prestavnici Kancelarije za mlade učestvovali su i u važnim nacionalnim događajima:

15. juna prisustvovali su svečanosti povodom proglašenja prve „Prestonice mladih Republike Srbije“.

16. juna učestvovali su na konferenciji „Omladinski prostori – mesto gde mladi stvaraju kulturu“, održanoj u Novom Sadu.

Pregled aktivnost pokazuje da je Kancelarija za mlade grada Kruševca tokom 2026. godine uspela da obuhvati najrazličitije oblasti interesovanja mladih, a grad Kruševac je potvrdio status grada koji aktivno ulaže u svoju omladinu i pruža prostor za lični i profesionalni razvoj mladih.