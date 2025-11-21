KAMPANJA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA „ZA ZIMU SE SPREMI I NA VREME OPREMI“

Učesnici kampanje „Za zimu se spremi i na vreme opremi“ poručili su vozačima da tokom zimskog perioda, kada su na putevima moguće poledice, led i sneg povećaju opreznost, adekvatno pripreme vozilo i imaju obaveznu zimsku opremu.

„U zimskim mesecima imamo veliku razliku u temperaturi, u jutaranjim časovima, kad su niske može doći do povećanja zaustavnog puta dva puta ukoliko se koriste letnji, a ne zimski pneumatici. Apelujemo da vozači pred put provere i stanje akumulatora, da nose kablove za startovanje automobila i da rezevoar bude barem do pola pun, kao i da u vozilu bude ćebe za utopljavanje u slučaju da se vozilo pokvari“, rekao je za Tan‌jug Nikola Novaković iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije MUP-a podsetio je na osnovne postulate vožnje u zimskim uslovima: sporija vožnja, držanje većeg odstojanja, izbegavanje naglih kočenja i promene pravaca, kao i da se u smanjenoj vidljivosti očuva bezbednost pešaka.

„Nadam se da tokom prestojećeg vikenda na Zlatibor neće doći vozač bez zimske opreme jer imamo najave da će pasti veće količine snega. Sutra je velika slava i savetujemo vozače da nakon toga ne sedaju (u alkoholisanom stanju) za volan, naše ekipe će biti na terenu i isključivati one koji ugrožavaju saobraćaj“, kazao je Radenković.

On je dodao da najveći broj učesnka u saobraćaju koristi zimsku opremu, te da su kazne za neposedovanje u rasponu od 10 do 20 hiljada dinara, a da ukoliko se izazove nesreća zbog nekorišćenja istih – rizik je zatvorska kazna.

Nebojša Jeftić iz Auto-moto saveza Srbije naveo je prednosti zimskih pneumatika. „Zimski pneumatici na niskim temperaturama pružaju bolje prijanjanje i imaju kraći zaustavni trag, na putu van naseljenog mesta obavezno je imati lance I druge uređaje za povećanje trakcije, važno je da svetslosna signalizacija bude ispravna i vozilo bude očišćeno od snega i leda pre svake vožnje“, rekao je Jeftić.

On je podsetio da broj telefona Operativnog centra ovog saveza 1987 radi 24 časa dnevno i da pozivom vozači mogu dobiti informacije o uslovima vožnje, stanju na putevima u Srbiji, te prijaviti ukoliko je potrebna pomoć na putu, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Kampanju „Za zimu se spremi i na vreme opremi“ treću godinu u zimskim mesecima sprovode Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a, JP „Putevi Srbije“, Auto-moto savezom Srbije, Turistističkom agencijom Srbije i kompanijom EKO Srbija.

Kampanja će biti organizovana i u turističkim centrima, kao što su Vrnjačka Banja, Goč, Kopaonik, Divčibare.