KAMPANJA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA „DOBRO PAZI – VOZ NAILAZI!“

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije pokrenula je kampanju pod sloganom „Dobro pazi, voz nailazi!“, u saradnji sa Infrastrukturom železnice Srbije, Ministarstvom unutrašnjih poslova – Upravom saobraćajne policije, Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i JP „Putevi Srbije“, sa ciljem da se podigne svest o rizicima na putno-pružnim prelazima i da unapredi znanje učesnika u saobraćaju o bezbednom i pravilnom načinu prelaska preko pruge.

Analize Agencije pokazuju da se najveći broj saobraćajnih nezgoda na putno-pružnim prelazima dešava zbog nepažnje i nepoštovanja saobraćajne signalizacije – od prolaska između spuštenih polubranika, ignorisanja semafora, do neopreznog prelaska vozila preko samog koloseka. U značajnom broju slučajeva vozači ne smanjuju brzinu niti zaustavljaju vozilo kako bi osmotrili prugu, što dovodi do situacija u kojima je reakcija mašinovođe nedovoljna da spreči nezgodu.

Na prelazima sa aktivnom signalizacijom (branici i polubranici), skoro svaki deseti vozač prelazi preko pružnog prelaza u trenutku kada je uređaj aktiviran i kada je prelaz strogo zabranjen, dok svaki treći, od onih koji krše propise, obilazi polubranike kada su spušteni. Godišnje se polomi i ukrade više od 1000 branika i polubranika, što dodatno povećava rizik po bezbednost saobraćaja. Kada uređaj nije aktiviran (kada je dozvoljen prelaz), svaki treći vozač se zaustavlja i osmatra prugu, svaki drugi smanjuje brzinu, dok svaki peti prelazi preko koloseka bez ikakvog smanjenja brzine. Na prelazima sa pasivnom signalizacijom, dva od tri vozača prolaze bez zaustavljanja i pored jasno postavljenog znaka STOP, tek svaki deseti vozač smanjuje brzinu, a svaki treći se zaista zaustavi ispred prelaza.

Iako je procenat učešća poginulih na putno-pružnim prelazima u proseku od jedan do tri odsto u odnosu na ukupan broj poginulih na godišnjem nivou, zabrinjavaju podaci da na putno-pružnim prelazima u Srbiji godišnje bude povređeno više od 60 lica, dok život izgubi u proseku šest do sedam osoba. U poslednjih pet godina, na ovim lokacijama poginula su 33 lica, a povređeno 279. Posledice sudara sa vozom gotovo uvek su teške, jer zbog mase i dugog zaustavnog puta voza izbegavanje sudara u velikom broju slučajeva nije moguće.

Jedan trenutak nepromišljenosti ili nepažnje na putno-pružnom prelazu može imati tragične posledice. Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na vozače da uvek ispred putno-pružnog prelaza zaustave vozilo, da poštuju svetlosnu i zvučnu signalizaciju i da nikada ne prelaze preko pruge ako je voz na vidiku ili su rampe spuštene. Poštovanje signalizacije nije stvar izbora, već stvar odgovornog i bezbednog ponašanja u saobraćaju. Zato podsećamo:

-Stani, pogledaj, oslušni – tek onda pređi!

-Rampa nije prepreka – ona ti čuva život!

-Voz ne može da stane brzo – ti možeš!

-Čuj sirenu – ne ignoriši opomenu!

-Tvoja bezbednost počinje pažnjom. Dobro pazi – voz nailazi!