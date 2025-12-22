KADA JE PROIZVOD DODATAK ISHRANI, A KADA LEK – ŠTA JE VAŽNO ZNATI?

U savremenom svetu zdravlja i prevencije, sve češće se susrećemo sa proizvodima koji obećavaju bolju energiju, jači imunitet, detoksikaciju ili podršku određenim funkcijama organizma. Na policama apoteka, drogerija i online prodavnica nalaze se suplementi, biljni preparati, kapsule, sirupi i praškovi koji na prvi pogled deluju slično. No važno je razumeti da između dodatka ishrani i leka postoji jasna pravna, medicinska i regulatorna razlika.

Zbunjenost potrošača je razumljiva, jer granica često deluje nejasno. Upravo zato je bitno da znate kada se neki proizvod smatra dodatkom ishrani, a kada lekom, ko to odlučuje i kakve posledice ta razlika ima – kako za proizvođače, tako i za krajnje korisnike.

Šta su dodaci ishrani

Dodaci ishrani su proizvodi namenjeni dopuni uobičajene ishrane. Sadrže koncentrisane izvore vitamina, minerala, aminokiselina, biljnih ekstrakata ili drugih supstanci koje imaju nutritivni ili fiziološki efekat.

Osnovna namena suplemenata nije lečenje bolesti, već podrška normalnom funkcionisanju organizma. Dodaci ishrani se koriste kako bi se nadoknadili nutritivni nedostaci, unapredilo opšte stanje organizma ili podržale određene telesne funkcije. Važno je naglasiti da se dodaci ishrani ne smeju predstavljati kao proizvodi koji leče, sprečavaju ili dijagnostikuju bolesti.

Šta je lek i po čemu se razlikuje

Lek je proizvod koji ima jasno definisanu terapijsku svrhu. Njegova namena je lečenje, ublažavanje simptoma, sprečavanje ili dijagnostikovanje bolesti. Za razliku od dodataka ishrani, lekovi prolaze kroz složene i dugotrajne kliničke studije kojima se dokazuje njihova bezbednost, efikasnost i tačan mehanizam delovanja. Upravo zbog toga, proces registracije leka je znatno stroži i zahtevniji.

Lek se propisuje ili preporučuje u tačno određenim dozama, često pod nadzorom lekara, i njegova primena je jasno regulisana. Primer je UC kolagen (undenatured collagen type II), koji se u praksi najčešće registruje kao dodatak ishrani, a ne kao lek.

Kolagen se koristi da podrži normalnu funkciju zglobova i hrskavice, a ne za lečenje ili dijagnostikovanje konkretnih bolesti. Iako postoje kliničke studije koje ispituju njegov efekat na pokretljivost i komfor zglobova, proizvodi koji sadrže kolagen ne smeju se predstavljati sa terapijskim tvrdnjama.

Ukoliko bi se UC kolagen deklarisao ili reklamirao kao sredstvo za lečenje artritisa ili drugih oboljenja, tada bi morao da prođe znatno strožu proceduru i bio bi klasifikovan kao lek. Upravo zbog ovakvih razlika u nameni i komunikaciji, pravilna klasifikacija UC kolagena zahteva pažljivu regulatornu i pravnu procenu.

Ključna razlika u nameni i tvrdnjama

Jedna od najvažnijih razlika između dodatka ishrani i leka leži u tvrdnjama koje se smeju isticati u vezi sa proizvodom. Dodaci ishrani mogu imati nutritivne i zdravstvene tvrdnje, poput doprinosa normalnoj funkciji imunog sistema ili smanjenju umora. Međutim, ne smeju sadržati terapijske tvrdnje.

S druge strane, lekovi imaju pravo da se predstavljaju kao proizvodi za lečenje ili ublažavanje konkretnih zdravstvenih stanja, ali samo na osnovu dokazanih i odobrenih indikacija.

Kako se proizvodi registruju i kontrolišu

Dodaci ishrani i lekovi podležu različitim procedurama registracije i kontrole. Dodaci ishrani se najčešće prijavljuju nadležnim institucijama kroz postupak notifikacije, gde se proverava sastav, deklaracija i bezbednost proizvoda.

Lekovi prolaze kroz višegodišnje postupke ispitivanja, kliničkih studija i evaluacije, pre nego što dobiju dozvolu za promet. Ovaj proces je skup, ali neophodan kako bi se osigurala bezbednost pacijenata.

Zbog složenosti procedura, proizvođači i distributeri često traže stručnu i pravnu podršku u procesu registracije proizvoda, kako bi se izbegle greške koje mogu dovesti do zabrane prodaje ili sankcija.

Zašto slični proizvodi imaju različit status

Često se dešava da dva proizvoda imaju sličan ili čak isti sastav, ali različit pravni status. Razlog za to leži u načinu na koji su predstavljeni, u dozama aktivnih supstanci i u tvrdnjama koje se navode.

Primera radi, određeni biljni ekstrakt u nižoj koncentraciji može biti dodatak ishrani, dok u višoj, sa terapijskim tvrdnjama, postaje lek. Upravo zbog toga je važno pravilno definisati kategoriju proizvoda već u ranoj fazi njegovog razvoja.

Uloga deklaracije i marketinga

Deklaracija proizvoda ima ključnu ulogu u njegovoj klasifikaciji. Način na koji su opisani sastojci, namena i efekti direktno utiču na to da li će proizvod biti smatran dodatkom ishrani ili lekom.

Marketing i oglašavanje takođe igraju veliku ulogu. Čak i ako je proizvod registrovan kao dodatak ishrani, neadekvatne reklamne poruke mogu dovesti do toga da nadležne institucije procene da se proizvod predstavlja kao lek. Zbog toga je važno da se komunikacija sa potrošačima vodi pažljivo i u skladu sa važećim propisima.

Šta ovo znači za potrošače

Za krajnje korisnike, razlika između dodatka ishrani i leka znači i razliku u očekivanjima. Dodaci ishrani mogu biti koristan deo zdravog načina života, ali ne mogu zameniti terapiju propisanu od strane lekara. Lekovi imaju dokazanu terapijsku efikasnost, ali nose i određene rizike, zbog čega se njihova primena mora sprovoditi odgovorno.

Razumevanje ove razlike pomaže potrošačima da donesu informisane odluke i izbegnu razočaranja ili pogrešnu upotrebu proizvoda.

Odgovornost proizvođača i distributera

Za proizvođače i distributere, pravilna klasifikacija proizvoda je od presudnog značaja. Pogrešno svrstavanje može dovesti do povlačenja proizvoda sa tržišta, novčanih kazni i gubitka poverenja potrošača.

Zbog toga se sve češće angažuju stručnjaci i advokatske kancelarije koje pružaju pravnu podršku u procesu registracije, pripreme dokumentacije i usklađivanja proizvoda sa propisima. Pravna sigurnost u ovom procesu nije samo formalnost, već važan deo dugoročne strategije poslovanja.

Kako doneti ispravnu odluku

Da bi se pravilno odredilo da li je proizvod dodatak ishrani ili lek, potrebno je sagledati njegov sastav, namenu, doziranje i način komunikacije prema tržištu.

Rana konsultacija sa stručnjacima, regulatornim telima, farmaceutima i pravnim savetnicima može uštedeti vreme i značajna sredstva. Razlika između dodatka ishrani i leka nije samo terminološka, već ima ozbiljne pravne, medicinske i poslovne posledice. Dodaci ishrani služe kao podrška zdravlju, dok su lekovi namenjeni lečenju i zahtevaju znatno strožu kontrolu.

Za potrošače, poznavanje ove razlike znači realna očekivanja i bezbedniju upotrebu proizvoda. Za proizvođače i distributere, to znači odgovornost, pravilno planiranje i usklađenost sa propisima.

Fotografije:

https://pixabay.com/photos/tablets-gel-capsules-pharmacy-3461232/

https://pixabay.com/photos/pills-supplement-medicine-treatment-6127501/

https://pixabay.com/photos/medicine-capsule-blue-white-2207622/