JUTARNJA MAGLA, OBLAČNO VREME I MOGUĆA KIŠA UZ PAD TEMPERATURE U DRUGOJ POLOVINI SEDMICE

Ponedeljak: Ujutru magla i niska oblačnost, koja će se u Timočkoj krajini, na severu i zapadu Srbije, kao i po pojedinim kotlinama zadržati i veći deo dana, dok se na istoku Srbije ponegde očekuje i sipeća kiša (rosulja). U ostalim krajevima umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar u većem delu zemlje slab, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 4 stepena, a najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. Uveče i tokom noći ponovo lokalno formiranje magle. Upozorenja: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 80%.

Kod većine hroničnih bolesnika će biometeorološke prilike izazvati uobičajene tegobe. Opreznost se savetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Nemir i nesanica su mogući kao meteoropatske reakcije.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno oblačno vreme. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna do 7°C.

23.12.2025. Utorak: Ujutro i pre podne u Timočkoj Krajini, na krajnjem zapadu Vojvodine i zapadu Srbije, kao i po pojedinim kotlinama magla i niska oblačnost, koja će se na istoku Srbije, uz lokalnu pojavu sipeće kiše, zadržati tokom celog dana, a u ostalom delu Srbije umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Sredinom dana na jugozapadu i zapadu, posle podne i uveče i u centralnim i istočnim predelima naoblačenje sa kišom. U košavskom području duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni istočni i jugoistočni vetar, u ostalim krajevima uglavnom slab promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 4 stepena, a najviša od 5 do 10 stepeni. Upozorenja: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 95%.

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno i suvo vreme. Jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna do 9°C.

24.12.2025. Sreda: Oblačno mestimično sa kišom, na planinama sa slabim snegom. U košavskom području duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni istočni i jugoistočni vetar, u ostalim krajevima uglavnom slab promenljiv. Najniža temperatura od 1 do 5 stepeni, a najviša od 4 do 9 stepeni. Upozorenja: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 95%.

U sredu u Kruševcu pretežno oblačno, sa mogućom slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna do 9°C.

25.12.2025. Četvrtak: Umereno do potpuno oblačno, na severu suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. U košavskom području duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni istočni i jugoistočni vetar, u ostalim krajevima uglavnom slab promenljiv. Najniža temperatura od -1 do 4 stepena, a najviša od 2 do 6 stepeni. Upozorenja: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 95%.

U četvrtak u Kruševcu oblačno, sa kišom i uz pad temperature. Jutarnja, ujedno i najviša dnevna temperatura biće oko 2°C.

Prognoza vremena za period od 26. do 30. decembra 2025. godine: U petak i za dane vikenda umereno oblačno, malo svežije i uglavnom suvo vreme uz slabljenje košave. Početkom sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno, na severu suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (izgledi vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.