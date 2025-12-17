JUČE JE DVOJE DECE POVREĐENO NA PEŠAČKOM PRELAZU. MUP APELUJE NA POVEĆANU OPREZNOST U SAOBRAĆAJU

U prethodna 24 časa u Republici Srbiji dogodile su se dve saobraćajne nezgode u kojima su povređena deca pešaci na pešačkom prelazu.

Na raskrsnici ulica Dimitrija Tucovića i Ognjena Price u Apatinu na pešačkom prelazu oborena je sedmogodišnja devojčica, a u Bulevaru kralјa Aleksandra u Beogradu oboren je jedanaestogodišnji dečak. Oba deteta zadobila su lake telesne povrede.

Uprava saobraćajne policije apeluje na vozače da u vremenskim uslovima značajno smanjene vidlјivosti, povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja, pre svega u zonama pešačkih prelaza i zonama škola.

Istovremeno apelujemo na pešake da koriste reflektujuće materijale kako bi bili vidlјiviji drugim učesnicima u saobraćaju i da kolovoz prelaze isklјučivo kada se uvere da to mogu uraditi na bezbedan način.