Vanredna situacija proglašena je u Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju, delu teritorije Prijepolja i u Malom Zvorniku, dok su problemi sa snabdevanjem električnom energijom najizraženiji u Kolubarskom, Mačvanskom i delovima Zlatiborskog upravnog okruga. Saobraćaj se odvija otežano na većini putnih pravaca, uz zabrane za teretna vozila u Zaječaru, Valjevu, Požegi, Užicu, Novom Pazaru, Ivanjici i Kruševcu, dok je u pojedinim delovima Beograda izmenjen javni prevoz. Nadležne službe apeluju na opreznu vožnju i korišćenje zimske opreme do stabilizacije vremenskih uslova.

JP Putevi Srbije savetuju učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Zbog mogućih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka.

Apeluje se na učesnike u saobraćaju da koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.