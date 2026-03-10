Jefimija TV, Kruševac

JKP „GRADSKA TOPLANA“: NASTAVLJENI RADOVI U RASADNIKU

ByGoran Nikolić

mar 10, 2026

JKP „Gradska toplana“ nastavila je radove u Rasadniku, kako bi se stabilizovao sistem grejanja u ovom delu grada.

Nakon uspešne zamene ventila na toplovodu, grejanje iz kotlarnice „Rasadnik 2“ ponovo je uspostavljeno. Svi stanovi priključeni na sistem Gradske toplane imaju redovnu isporuku toplotne energije.

Danas su nastavljeni radovi u ulici Кralja Aleksandra Ujedinitelja, a stanari objekata B1, B2 i B3 su privremeno bez grejanja. Radovi su nastavak prethodno započetih priprema terena i neophodni su za stabilnost sistema u ovom delu ulice.

U ostalim delovima grada distribucija toplotne energije odvija se bez problema.

By Goran Nikolić

