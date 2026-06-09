Jefimija TV, Kruševac

Kultura Vesti

JEDINSTVENI KRISTALI TREPČE STIŽU U KRUŠEVAC

ByGoran Nikolić

jun 9, 2026

U okviru Vidovdanskih svečanosti, Narodni muzej Kruševac i Prirodnjački muzej u Beogradu predstavljaju izložbu:

MINERALI TREPČE

Jedno od najznačajnijih rudnih područja Evrope, poznato po izuzetnom bogatstvu minerala i raskošnim kristalnim formama, stiže pred publiku u Kruševcu.

Izložba donosi izbor reprezentativnih primeraka iz mineraloške zbirke Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, sa lokaliteta Stari Trg — Trepča, ležišta čuvenog po rudama olova, cinka i srebra, ali i mineralima izuzetne lepote i naučnog značaja.

Posebnu vrednost izložbe čine i primerci iz znamenite zbirke Fridriha Šumahera, jednog od najznačajnijih istraživača rudnog kompleksa Trepča.

Kroz lepotu galenita, sfalerita, pirita, kvarca i drugih minerala, publika će imati priliku da otkrije prirodno bogatstvo, istorijski značaj i naučnu vrednost Trepče — lokaliteta koji zauzima posebno mesto u evropskoj mineralogiji.

Dobro došli da zajedno otkrijemo svet kristala Trepče — mesto gde se geologija, istorija i lepota prirode susreću.

Svečano otvaranje: sreda, 10. jun 2026. u 14 časova
Trajanje izložbe: 10–19. jun 2026.
Mesto: Umetnička galerija Narodnog muzeja u Kruševcu.

By Goran Nikolić

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