JEDINSTVENI KRISTALI TREPČE STIŽU U KRUŠEVAC

U okviru Vidovdanskih svečanosti, Narodni muzej Kruševac i Prirodnjački muzej u Beogradu predstavljaju izložbu:

MINERALI TREPČE

Jedno od najznačajnijih rudnih područja Evrope, poznato po izuzetnom bogatstvu minerala i raskošnim kristalnim formama, stiže pred publiku u Kruševcu.

Izložba donosi izbor reprezentativnih primeraka iz mineraloške zbirke Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, sa lokaliteta Stari Trg — Trepča, ležišta čuvenog po rudama olova, cinka i srebra, ali i mineralima izuzetne lepote i naučnog značaja.

Posebnu vrednost izložbe čine i primerci iz znamenite zbirke Fridriha Šumahera, jednog od najznačajnijih istraživača rudnog kompleksa Trepča.

Kroz lepotu galenita, sfalerita, pirita, kvarca i drugih minerala, publika će imati priliku da otkrije prirodno bogatstvo, istorijski značaj i naučnu vrednost Trepče — lokaliteta koji zauzima posebno mesto u evropskoj mineralogiji.

Dobro došli da zajedno otkrijemo svet kristala Trepče — mesto gde se geologija, istorija i lepota prirode susreću.

Svečano otvaranje: sreda, 10. jun 2026. u 14 časova

Trajanje izložbe: 10–19. jun 2026.

Mesto: Umetnička galerija Narodnog muzeja u Kruševcu.