JAVNO POSMATRANJE DELIMIČNOG POMRAČENJA SUNCA SA BAGDALE

Povodom predstojećeg delimičnog pomračenja Sunca u sredu, 12. avgusta Astronomsko udruženje „Eureka“ organizuje javno posmatranje ovog fenomena.

Pomračenje počinje u 19.30 po lokalnom vremenu i tom prilikom ovaj fenomen moćićemo da posmatramo do zalaska Sunca. Pored Sunca posmatraće se i planeta Venera.

Pozivamo Vas da sa nama zajedno propratite ovaj fenomen na Bagdali, u Kruševcu (deo parka koji je okrenut ka zapadu – kod kružnog toka).

Ovu aktivnost udruženje organizuje kao deo projekta „Sunce pod Šarengradom“, koji je finansijski podržan od strane Centra za promociju nauke.