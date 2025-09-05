JAVNI UVID NACRTA IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE PARKA BAGDALA

Imajući u vidu da je u toku Javni uvid za izmene planske urbanističke dokumentacije, kojima će biti omogućena izgradnja trospratnog hotela u parku Bagdala, Zbor građana Kruševca je pozvao sugrađane da potpišu pripremljene prigovore, koje će potom Zbor predati nadležnima, odnosno Gradskoj upravi.

Naime, Javni uvid za Nacrt Izmene i dopune plana detaljne regulacije parka Bagdala, u delu urbanističkih podcelina A1 i A2 (koje se odnose na postojeći restoran Bagdala) traje do 6. septembra, odnosno do 8. septembra, s obzirom na to da je 6. septembar subota. Građani imaju pravo da dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku. Komisija za planove pristigle primedbe razmatra 16. septembra, a svi koji su ih podneli moći će da prisustvuju sednici i iznesu svoje stavove.

Zbor je pozvao građane da u petak i subotu (5. i 6. septembra) od 18 do 20 časova dođu ispred Doma sindikata i potpišu saglasnost za pripremljene prigovore.

Podsetimo da je prema važećem Planu, na lokaciji sadašnjeg restorana Bagdala dozvoljena spratnost prizemlje, sprat i potkrovlje (P+1+Pk), a indeks zauzetosti je 60 odsto. Pomenutim Izmenama i dopunama menja se spratnost, pa je planirano prizemlje, dva sprata i povučeni sprat (P+2+Ps). Javni uvid traje do 6. septembra, radnim danima od 7.30 do 15.30 časova, u holu Gradske uprave (ul. Gazimestanska 1) i kancelariji broj 3, kao i na internet stranici Grada Kruševca.

Inicijativu za izradu Izmene i dopune Plana podnelo je preduzeće „Realtor“, sadašnji vlasnik restorana „Bagdala“. Nosilac izrade plana je Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo Gradske uprave Kruševac, dok stručne poslove izrade obavlja privredno društvo Centar za urbani razvoj i arhitekturu „Paradigma“. Sredstva za izradu Plana obezbeđuje podnosilac, odnosno „Realtor“.

