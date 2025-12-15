JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI KRUŠEVCA

Grad Kruševac je raspisao Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada za 2025. godinu.

Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Kruševac, realizuju projekat „Čista energije i energetska efikasnost za građane“. Za ove namene iz budžeta grada izdvojeno je 12,5 miliona dinara, a ministarstvo finansira sa 18 miliona i 750 hiljada dinara. U Kruševcu vlada velika zainteresovanost za ove subvencije, ističe pomoćnica gradonačelnika Ana Prvanov.

Projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ je petogodišnji projekat Ministarstva rudarstva i energetike i Svetske banke kojim omogućavamo subvencije domaćinstvima za sprovođenje mera energetske efikasnosti.

Javni poziv biće otvoren u narednih 45 dana, za domaćinstva iz socijalno ugrožene kategorije stanovnika, odnosno do utroška sredstava, za sve ostale zainteresovane građane.

Prijave za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova građani mogu podneti od 25. decembra, u zgradi Gradske uprave Kruševac.