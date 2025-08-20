JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE ZAMENE KOTLOVA U KRUŠEVCU

Raspisan je JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima (građanima)za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2025. godini na teritoriji grada Kruševca. Predmet konkursa je zamena uređaja za grejanje koji koriste ogrevno drvo, ugalj, mazut ili lož ulje kotlovima na gas.

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koji ispunjavaju sledeće uslove:

Dokaz o vlasništvu Dokaz da je objekat izgrađen u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekta, odnosno da je izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji, da poseduje upotrebnu dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole, rešenje o ozakonjenju odnosno legalizaciji objekta, Dokaz da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu do trenutka podnošenja prijave Da je u poslednjih godinu dana registrovana potrošnja električne energije od minimalnih 100 Kwh mesečno Fotokopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu podnosioca prijave, Predračun za nabavku ložnog uređaja – kotla, Saglasnost suvlasnika ukoliko ima više od jednog vlasnika porodične kuće/stana ili ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće/stana Rešenje Srbijagasa da objekat može biti priključen na gasnu infrastrukturnu Mrežu 9. da se kao postojeći energent koristi lož lož ulje, mazut, ugalj ili drvo ili neki drugi neprihvateljiv izvor energije.

Pravo učešća na Javnom konkursu nemaju:

– vlasnici posebnih delova stambeno-poslovnog objekata koji ne služe za stanovanje;

– domaćinstva koja već imaju mogućnost priključenja na daljinsko grejanje.

Maksimalno učešće Grada i Republike Srbije je do 50% ukupne vrednosti po prijavi sa PDV-om.

Ukupno planirana sredstva koja grad Kruševac zajedno sa sredstvima Ministarstva za zaštitu živone sredine Republike Srbije dodeljuje za sufinansiranje realizacije projekta smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2025. godini na teritoriji grada Kruševca iznose 15.000.000 dinara, od čega je 3.000.000 dinara opredelio grad Kruševac, a 12.000.000,00 dinara Ministarstvo za zaštitu životne sredine.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli grada Kruševca do kraja raspodele financijskih sredstava najkasnije do 31.12.2025. godine.