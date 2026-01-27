Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

JAVNI FORUM O REKONSTRUKCIJI LAZAREVOG GRADA U SREDU, 28.01.2026. U GRADSKOJ UPRAVI KRUŠEVAC

ByGoran Nikolić

jan 27, 2026

Gradska uprava Kruševac poziva zainteresovane da uzmu učešće u radu Javnog foruma u vezi rekonstrukcije Lazarevog grada.

Na Javnom forumu biće predstavljeni Studija zaštite srednjovekovnog grada u Kruševcu i idejno rešenje rekonstrukcije, koje je izradio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd.

Javni forum predstavlja priliku za građane i građanke da daju svoje mišljenje i predloge za buduću rekonstrukciju Lazarevog grada.

Javni forum se organizuje u okviru projekta “Rekonstrukcija srednjovekovnog grada u Kruševcu“ koji realizuju u partnerstvu Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, Grad Kruševac i udruženje “Evrokontakt“. Projekat je finansijski podržala Evropska unija kroz program EU PRO Plus, koji sprovodi UNOPS u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

U KRUŠEVCU POSTAVLJEN I SVEČANO OTKRIVEN SPOMENIK SVETOM SAVI

jan 27, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U VELIKOJ DRENOVI KOD TRSTENIKA OTVORENA REKONSTRUISANA OŠ “DOBRICA ĆOSIĆ”

jan 27, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ŠKOLSKU SLAVU SVETOG SAVU OBELEŽILA JE I OŠ „VUK KARDŽIĆ“

jan 27, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

U KRUŠEVCU POSTAVLJEN I SVEČANO OTKRIVEN SPOMENIK SVETOM SAVI

27.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U VELIKOJ DRENOVI KOD TRSTENIKA OTVORENA REKONSTRUISANA OŠ “DOBRICA ĆOSIĆ”

27.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

JAVNI FORUM O REKONSTRUKCIJI LAZAREVOG GRADA U SREDU, 28.01.2026. U GRADSKOJ UPRAVI KRUŠEVAC

27.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ŠKOLSKU SLAVU SVETOG SAVU OBELEŽILA JE I OŠ „VUK KARDŽIĆ“

27.01.2026. Goran Nikolić