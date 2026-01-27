JAVNI FORUM O REKONSTRUKCIJI LAZAREVOG GRADA U SREDU, 28.01.2026. U GRADSKOJ UPRAVI KRUŠEVAC

Gradska uprava Kruševac poziva zainteresovane da uzmu učešće u radu Javnog foruma u vezi rekonstrukcije Lazarevog grada.

Na Javnom forumu biće predstavljeni Studija zaštite srednjovekovnog grada u Kruševcu i idejno rešenje rekonstrukcije, koje je izradio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd.

Javni forum predstavlja priliku za građane i građanke da daju svoje mišljenje i predloge za buduću rekonstrukciju Lazarevog grada.

Javni forum se organizuje u okviru projekta “Rekonstrukcija srednjovekovnog grada u Kruševcu“ koji realizuju u partnerstvu Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, Grad Kruševac i udruženje “Evrokontakt“. Projekat je finansijski podržala Evropska unija kroz program EU PRO Plus, koji sprovodi UNOPS u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije.