U Gradskoj upravi Kruševac održana je Javna tribina o Nacrtu strategije o bezbednosti saobraćaja grada Kruševca za period od 2026 – 2030.

Bezbednost saobraćaja jedna je od ključnih životnih funkcija koja podrazumeva značajne rizike po život ljudi. Saobraćajne nezgode odnose veliki broj života, ostavljajući duboke posledice ne samo na žrtve i njihove porodice, već i na čitavo društvo. Bezbednost u saobraćaju mora biti prioritet, ne samo kao reakcija na posledice, već kroz prevenciju, obrazovanje i unapređenje infrastrukture. Sistem bezbednosti saobraćaja kompleksan i sveobuhvatan, integrisan i povezan sa mnogim drugim sistemima od kojih direktno ili indirektno zavisi, što zahteva značajna prilagođenja i usklađivanja.

Tradicionalni pristup problemima bezbednosti saobraćaja koji je do sada korišćen je dao svoje efekte i rezultate, ali očigledno je neophodno pronalaženje novih uporišta i sagledavanja problema kako bi se stabilizovao opadajući trend broja poginulih u saobraćaju. Ukupan broj poginulih lica u saobraćajnim nezgodama na teritoriji grada Кruševca u periodu od 2014. godine do 2024. godine je 91, a broj povređenih lica je 3.410. Grad Кruševac je svoju usmerenost ka sistemskom unapređenju bezbednosti saobraćaja pokazao i usvajanjem Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Кruševca za period od 2019. do 2023.godine. Usvajanjem Strategije bezbednosti saobraćaja za period od 2026. godine do 2030. godine Grad Кruševac nastavlja da sistemski razvija i unapređuje bezbednost saobraćaja i usmereno deluje na dostizanje Strategijom definisanih ciljeva.

Pored ostalog u dokumentu se navodi da u narednom periodu na saobraćajnicama na teritoriji Grada Кruševca potrebno je uspostaviti system povezanih lokacija za automatsku evidenciju prekoračenja brzine. Ovi sistemi treba da budu raspoređeni na svim primarnim pravcima ulaska u gradsku zonu Кruševca. Cilj dobro pozicioniranih sistema za detekciju prekoračenja brzine je da se umiri saobraćaj na ulazu u naselja i takav concept ponašanja nametne vozačima. Кako bi se ostvario pun efekat ovih sistema, neophodno je izvršiti analizu na kojim lokacijama u naseljima su najčešća prekoračenja brzine i unaprediti system informisanja i edukacije učesnika u saobraćaju o doprinosu koji brzina ima na nastanak i težinu posledica saobraćajne nezgode. Analizirajući vrednosti indikatora bezbednosti saobraćaja za grad Кruševac i poredeći ih sa rezultatima za Republiku Srbiju, kao i sa ciljevima nacionalne Strategije bezbednosti saobraćaja, prepoznati su ključni problemi bezbednosti saobraćaja kojima treba posvetiti pažnju neki od njih su: Poboljšanje kvaliteta i održavanje puteva, zaštita ranjivih učesnika u saobraćaju, korišćenje savremenih tehnologija, planska izgradnja i rekonstrukcija. U pogledu bezbednosti vozila na teritoriji grada Кruševca, ključni aspekti uključuju analizu starosti voznog parka, specifične rizike pojedinih kategorija vozila, aktivnosti tehničkih pregleda i saobraćajne policije.