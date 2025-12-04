JAVNA TRIBINA O NACRTU BUDŽETA GRADA ZA 2026. GODINU BIĆE ODRŽANA U PONEDELJAK, 8. DECEMBRA

Gradska uprava grada Kruševca – Odeljenje za finansije i Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine obaveštava građane Grada Kruševca, da je Nacrt Odluke o budžeta grada Kruševca koji sadrži prihode i rashode za 2026. godinu, kao i Plan investicija za istu godinu upućen na Javnu raspravu isticanjem na sajtu Grada dana 02.12.2025. godine.

Javna rasprava trajaće do 16. decembra 2025. godine.

JAVNA TRIBINA biće održana dana u ponedeljak, 08.12.2025. godine, sa početkom u 12.00 časova, u zgradi Skupštine Grada Kruševca.

Uvid u tekst Nacrta može se izvršiti u kancelariji 59 Odeljenja za finansije Gradske uprave Grada Kruševca svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova gde se mogu dobiti bliže informacije lično ili na telefon 414-759.

Uvid u Plan investicija može se izvršiti u kancelariji 25 Odeljenja za investicije, privredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Kruševca svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova gde se mogu dobiti bliže informacije lično ili na telefon 414-720.