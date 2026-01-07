IZVEŠTAJ ZIMSKE SLUŽBE JP „PUTEVI SRBIJE“, 7. JANUAR 2026. U 23.55

JP Putevi Srbije posebnu pažnju poklanja organizaciji rada Zimske službe, održavanju prohodnosti puteva i obaveštavanju javnosti o stanju na putevima.

JP Putevi Srbije na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, obaveštava javnost da je stanje na putevima u Republici Srbiji, na dan 07.01.2026.g. u 23:53 časova, sledeće:

Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja:

Deonice na kojima ima snega su:

I A-1, državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš) – petlja Žednik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I A-1, petlja Feketić – petlja Sirig, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I A-1, petlja Žednik – petlja Feketić, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I A-2, petlja Lajkovac – petlja Ljig, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I A-2, petlja Ljig – petlja Takovo, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I A-2, petlja Obrenovac – petlja Ub, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I A-2, petlja Pakovraće – petlja Prilipac (kraj izgrađenog autoputa), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I A-2, petlja Preljina – petlja Pakovraće, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I A-2, petlja Surčin jug – petlja Obrenovac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I A-2, petlja Takovo – petlja Preljina, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I A-2, petlja Ub – petlja Lajkovac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-10, Pančevo (nadvožnjak) – Vršac – granični prelaz Vatin, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-11, Granični prelaz Kelebija – Y krak – petlja Subotica Jug, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-12, Most na Tisi (između Žablja i Zrenjanina) – Zrenjanin – Žitište – Nova Crnja – granični prelaz Srpska Crnja, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-12, Subotica – Sombor (industrijska zona), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-13, Petlja Horgoš – Horgoš, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-13, Čoka – Kikinda – Bašaid – Melenci – Zrenjanin (kružna raskrsnica industrijska zona Zrenjanina) , kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-15, Granični prelaz Bački Breg – Bezdan – Sombor – Sivac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-16, Granični prelaz Bezdan – Bezdan, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-18, Sutjeska – Sečanj – Plandište – Vršac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-18, Zrenjanin – Sutjeska, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Divljaka – Ivanjica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Ivanjica – Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Javor – Sjenica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Podbukovi – Kosjerić – Požega, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Požega – Arilje – Divljaka, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-22, Adrani – Kraljevo – Raška – Novi Pazar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-22, Beograd (Metro Vidikovac) – Tamnavska petlja, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-22, Dići – Bućin grob – Svračkovci, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-22, Novi Pazar – Ribariće – dr.granica sa CG (granični prelaz Mehov Krš), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-22, Preljina (kraj izgrađenog AP) – Preljina (kružni tok) veza sa A2, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-22, Preljina – Mrčajevci – Adrani (do mosta na Zapadnoj Moravi), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-22, Svračkovci (kod table) – Gornji Milanovac – Preljina, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Asanovac – Požega – Uzići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Bistrica – Prijepolje – dr.granica sa CG (granični prelaz Gostun), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Kruševac (Župski put) – Trstenik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Preljina (kružni tok motel Livade) – Čačak – Asanovac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Trstenik – Vrnjci (kružni tok), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Uzići – Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Užice – Čajetina – Nova Varoš – Bistrica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Vrba – Kraljevo, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Vrnjci (kružni tok) – Vraneši, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-25, Krćevac/kružni tok – Topola, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-25, Topola – Božurnja, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-27, Topola – Đurđevo, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-28, Knežević – Kremna – dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-28, Mali Zvornik – Ljubovija – mesto Okletac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-28, Okletac – Rogačica- Kostojević – Dub – Dubci – Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, Aljinovići – Sjenica – Novi Pazar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, Nova Varoš – Aljinovići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) – Prijepolje, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-30, Ivanjica – Buk, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-31, Raška – administrativna linija AP Kosovo i Metohija (Jarinje), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-32, Ribariće – administrativna linija AP Kosovo i Metohija (Brnjak), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-33, Majdanpek – Klokočevac – Štubik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-34, Donji Milanovac – Porečki most – HE Đerdap 1, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm

I B-34, Golubac – Donji Milanovac, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm

I B-35, Knjaževac – Tresibaba, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm

I B-35, Prevoj Tresibaba – Svrljig (Popšica) – Malča, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm

I B-36, Boljevac – Zaječar – dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka), kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm

I B-36, Paraćin – prevoj Čestobrodica, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm

I B-36, prevoj Čestobrodica – Boljevac, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm

I B-37, Bor – Zaječar, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm

I B-37, Selište – Bor, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm

I B-38, Kruševac (Bivolje) – Majdevo (jezero Ćelije), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-38, Majdevo (jezero Ćelije) – Ravni – Jankova klisura, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-46, Bumbarevo Brdo – Mrčajevci, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-100, Horgoš – Subotica – Bačka Topola – Mali Iđoš – Feketić, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-120, Preka kaldrma – Bečmen – Boljevci – Obrenovac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-144, Lončanik – Ub, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-144, Obrenovac – Stubline – Lončanik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-145, Stubline – Brgule, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-146, Ub – Lipnjak, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-147, Lipovačka šuma – Barajevo, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-148, Barič – Mislođin – Draževac – Stepojevac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-148, Stepojevac – Veliki Crljeni, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-149, 1000 Ruža – Ralja – Đurinci – Vlaško polje, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-150, Mionica – Divci, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-150, Đurinci – Sopot – Nemenikuće, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-152, Jarmenovci – Rudnik – Bućin Grob, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-152, Topola – Donja Šatornja – Jarmenovci, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-153, Leštane – Grocka – Seone, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-175, Mionica – Brežđe – Divčibare – Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-177, Obilaznica oko Gornjeg Milanovca od čvora ref. sistema 17708 (Klatičevo) do čvora ref. sistema 2218 Gornji Milanovac (Nevade), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-200, Prijepolje – Manastir Mileševa, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-203, Dojeviće – Pazarište – Tutin – Mehov krš, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-207, Biljanovac – Jošanička Banja, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-209, Kraljevo (Ratina) – Kraljevo (Kovanluk), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-210, Jošanička Banja – Kopaonik – Šipačina, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II B-300, Subotica – petlja Subotica Istok, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II B-339, Jelova Gora – Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II B-410, Kraljevo (Kovanluk) – Mataruška Banja, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II B-475, Vojvođanska – petlja Surčin jug, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Preporučuje se oprezna vožnja!

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji , Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Pančeva, Požege, Subotice, Užica, Valjeva, Zaječara, Zrenjanina. Preporučuje se oprezna vožnja!

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Pančeva, Požege, Subotice, Užica, Valjeva, Zrenjanina. Preporučuje se oprezna vožnja!

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Pančeva, Požege, Subotice, Užica, Zrenjanina. Preporučuje se oprezna vožnja!

Napomena za Zaječar: Učestali odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).

POLEDICA

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu, posipaju krizne deonice, moguć led na sledećim putnim pravcima:

I B-14 Pančevo – obilaznica oko Bavaništa – Kovin (pre mosta na Dunavu kod Smedereva)

I B-38 Kruševac (Bivolje) – Majdevo (jezero Ćelije)

I B-38 Majdevo (jezero Ćelije) – Ravni – Jankova klisura

II A-134 Kovin – Vračev Gaj – Bela Crkva

II A-143 Pričević – Pecka

II A-147 Petrovac na Mlavi (raskrsnica ulica Srpskih vladara i Melnički put) – Melnica – Kučevo

II A-158 Drenovac – Novi Bracin

II A-170 Valjevo – Poćuta – Debelo brdo

II A-187 Bošnjane – Varvarin (Ćićevac) – Obrež – Svojnovo

II A-187 Vitanovac – Ugljarevo – Velika Drenova

II A-188 Prevešt – Dubič – Trstenik

II A-190 Donji Krčin – Varvarin – Ćićevac

II A-207 Drenska klisura (Drenje) – Grčak

II A-207 Velika Vrbnica – Kruševac (Župski put)

II A-208 Grčak – Brus – Razbojna

II A-208 Stanišinci – Grčak

II A-208 Vrnjci – Stanišinci

II A-209 Dobre vode – Goč – Stanišinci

II A-211 Brzeće – Kopaonik (Jaram)

II A-211 Stopanja – Vitkovo – Brus

II A-212 Brzeće – Blaževo – Merćez

II A-213 Blaževo – administrativna linija AP Kosovo i Metohija

II A-215 Kaonik – Đunis (most J.Morava)

II A-215 Makrešane (kružni tok) – Kruševac – Kaonik

II A-215 Pojate – Makrešane (kružni tok)

II A-216 Kaonik – Grevci – Ribare – Ljupten

II A-222 kraj neizgrađenog dela puta – Svrljig

II B-338 Valjevo – Lelić – Mravinjci

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Druga traka na Fruškoj Gori (silazna traka)

I B-21 Ivanjica – Javor

I B-21 Petrovaradin – Irig – Raskrsnica za Vrdnik

I B-21 Podbukovi – Kosjerić – Požega

I B-22 Novi Pazar – Ribariće – dr.granica sa CG (granični prelaz Mehov Krš)

I B-23 Bistrica – Prijepolje – dr.granica sa CG (granični prelaz Gostun)

I B-23 Uzići – Užice

I B-23 Užice – Čajetina – Nova Varoš – Bistrica

I B-28 Knežević – Kremna – dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman)

I B-28 Okletac – Rogačica- Kostojević – Dub – Dubci – Užice

I B-29 Aljinovići – Sjenica – Novi Pazar

I B-29 Nova Varoš – Aljinovići

I B-29 državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) – Prijepolje

I B-30 Buk – Radočelo

I B-33 Majdanpek – Klokočevac – Štubik

I B-33 Štubik – Negotin – dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje)

I B-34 Donji Milanovac – Porečki most – HE Đerdap 1

I B-34 Golubac – Donji Milanovac

I B-35 Knjaževac – Tresibaba

I B-35 Prevoj Tresibaba – Svrljig (Popšica) – Malča

I B-36 Boljevac – Zaječar – dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka)

I B-36 Paraćin – prevoj Čestobrodica

I B-36 prevoj Čestobrodica – Boljevac

I B-37 Bor – Zaječar

I B-37 Selište – Bor

II A-137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Krupanj – Gračanica

II A-139 Krst – Korenita – Krupanj

II A-141 Debrc – Banjani – Ub – Novaci – Koceljeva – Šabačka Kamenica – Donje Crniljevo – Osečina – Gunjaci – Pecka – Ljubovija

II A-143 Pričević – Pecka

II A-170 Debelo Brdo – Rogačica – Bajina bašta – Kaluđerske bare – Kremna

II A-170 Valjevo – Poćuta – Debelo brdo

II A-171 Dub – Bajina Bašta – dr. granica sa BiH (granični prelaz Bajina Bašta/Skelani)

II A-172 Bajna Bašta – Perućac

II A-173 Kremna – Dubci

II A-174 Karan – Crnokosa

II A-174 Užice – Karan

II A-174 Varda – Jakalj – Kostojevići

II A-175 Mionica – Brežđe – Divčibare – Kaona

II A-180 Vučkovica – Ivanjica

II A-191 Bistrica – Priboj – državna granica sa BiH (granični prelaz Uvac)

II A-192 državna granica sa CG (granični prelaz Čemerno) – državna granica sa BiH (granični prelaz Vagan)

II A-193 državna granica sa BiH (Ustibar) – Sjeverin – državna granica sa BiH (Rudo)

II A-194 Jasenovo – Kokin Brod

II A-194 Kokin Brod – Rutoši – Pribojska banja – Priboj – Sastavci

II A-194 Prilike – Katići – Jasenovo

II A-195 Bela Zemlja – Ljubiš – Jasenovo

II A-196 Visoka – Ljubiš

II A-197 Buk – Međurečje – Kumanica

II A-197 Gornji Dubac – Luke – Ivanjica

II A-197 Kumanica – Preko Brdo – Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica – Preko Brdo

II A-198 Raška – Kuti – Odvraćenica

II A-199 Novi Pazar – Deževa – Šaronje – Odvraćenica

II A-200 Prijepolje – Manastir Mileševa

II A-207 Grčak – Aleksandrovac – Velika Vrbnica

II A-208 Grčak – Brus – Razbojna

II A-209 Dobre vode – Goč – Stanišinci

II A-210 Jošanička Banja – Kopaonik – Šipačina

II A-210 Šipačina – Rudnica

II A-211 Kopaonik – Jaram

II A-212 Brzeće – Blaževo – Merćez

II B-331 Banja Koviljača – Gučevo – Zajača

II B-338 Valjevo – Lelić – Mravinjci

II B-339 Jakalj – Jelova Gora

II B-339 Jelova Gora – Užice

II B-402 Bajna Bašta (Rača) – Manastir Rača

II B-403 Kaluđerske Bare – Mitrovac – Zaovine

II B-404 Zlatibor (kružni tok) – Semegnjevo

II B-405 Rzav (Krst) – Ribnica

II B-406 Trnava – Sirogojno – Trnava

II B-407 Mijoska – Dumljani – Mataruge

II B-409 Kumanica – Gleđica

MAGLA

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I A-4 petlja Pirot zapad – granica SRB/BUG (Gradina)

I B-33 Majdanpek – Klokočevac – Štubik

I B-35 Knjaževac – Tresibaba

I B-35 Negotin – Zaječar – Vratarnica – Knjaževac

I B-35 granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) – Kladovo – Negotin

I B-36 Paraćin – prevoj Čestobrodica

I B-39 Trupale – administrativna linija AP KiM (Mutivode)

II A-161 Gornjak – Žagubica

II A-161 Žagubica – Crni Vrh – Borsko jezero

II A-164 Debeli Lug – Jasikovo – Žagubica

II A-164 Donji Milanovac – Majdanpek preko Omana

II A-165 Porečki most – Klokočevac Miloševa Kula – Zagrađe – Rgotina – Vražogrnac – Zaječar

II A-186 Krupaja – Krepoljin

II A-210 Jošanička Banja – Kopaonik – Šipačina

II A-210 Šipačina – Rudnica

II A-211 Kopaonik – Jaram

II A-217 Bovan – Sokobanja – Knjaževac

II A-218 Boljevac – Sokobanja

II A-219 Boljevac – Knjaževac

II A-220 Minićevo – Novo Korito

II A-221 Knjaževac – Kalna – Jalovik Izvor

II A-222 Granica opština Knjaževac/Svrljig – Jalovik Izvor

II A-222 Kalna – Stara planina Jabučko ravnište

II A-228 Gornji Gajtan – Negosavlje

II A-230 Tulare – Velika Braina

II B-393 Jasikovo – Vlaole – Krivelj – veza sa dr. putem 166 (Bor)

II B-421 Mirovo – Rtanj

II B-425 Knjaževac (Glogovac) – Beli Potok – granica održavanja Zaječar/Niš

II B-430 Bojnik – Slišane

II B-432 Caričin Grad – Lebane

II B-433 Maćedonce – Sijarinska Banja

II B-434 Lebane – Gagince

Prilazi graničnim prelazima:

I A-1 državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš) – petlja Žednik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I A-1 petlja Feketić – petlja Sirig, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I A-1 petlja Žednik – petlja Feketić, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-10 Pančevo (nadvožnjak) – Vršac – granični prelaz Vatin, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-11 Granični prelaz Kelebija – Y krak – petlja Subotica Jug, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-12 Most na Tisi (između Žablja i Zrenjanina) – Zrenjanin – Žitište – Nova Crnja – granični prelaz Srpska Crnja, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-15 Granični prelaz Bački Breg – Bezdan – Sombor – Sivac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-15 Novi Bečej – Kikinda – granični prelaz Nakovo, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-16 Granični prelaz Bezdan – Bezdan, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-17 Granični prelaz Bogojevo – Srpski Miletić, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-18 Vršac – Straža – Bela Crkva – granični prelaz Kaluđerovo, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-22 Adrani – Kraljevo – Raška – Novi Pazar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-22 Novi Pazar – Ribariće – dr.granica sa CG (granični prelaz Mehov Krš), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23 Bistrica – Prijepolje – dr.granica sa CG (granični prelaz Gostun), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23 Uzići – Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23 Užice – Čajetina – Nova Varoš – Bistrica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-28 Knežević – Kremna – dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-28 Okletac – Rogačica- Kostojević – Dub – Dubci – Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29 državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) – Prijepolje, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-33 Majdanpek – Klokočevac – Štubik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-35 Knjaževac – Tresibaba, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm

II A-100 Horgoš – Subotica – Bačka Topola – Mali Iđoš – Feketić, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-101 Granični prelaz Bački Vinogradi – Bački Vinogradi, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-103 Granični prelaz Đala – Novi Kneževac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-104 Crna bara – Mokrin, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-104 Hetin – Srpski Itebej – granični prelaz Međa, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-105 Granični prelaz Bajmok – Bajmok, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-105 Senta – Čoka – granični prelaz Vrbica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-171 Dub – Bajina Bašta – dr. granica sa BiH (granični prelaz Bajina Bašta/Skelani), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-191 Bistrica – Priboj – državna granica sa BiH (granični prelaz Uvac), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-192 državna granica sa CG (granični prelaz Čemerno) – državna granica sa BiH (granični prelaz Vagan), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-193 državna granica sa BiH (Ustibar) – Sjeverin – državna granica sa BiH (Rudo), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-197 Preko Brdo – Duga Poljana – Rasno – Karajukića Bunari – Ugao – državna granica sa CG (Ugao), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-201 Sjenica – Krajnoviće – Bare – Vrbnica – državna granica sa CG (Kumanica), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-201 Vrbnica – granica SRB/CG (Vrbnica), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-205 Tutin – Godovo – državna granica sa CG (granični prelaz Vuča), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

JP Putevi Srbije savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

JP Putevi Srbije apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.