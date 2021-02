IZVEŠTAJ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE, 16.02.2021.

Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 15.02.2021.godine, izvršilo ukupno 162 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepidemijskih mera. U periodu od 13.02. do 16.02.2021. godine izvršen je 401 nadzor nad ugostiteljskim, trgovinskim objektima, pijacama i javnom prevozu, kao i okupljanju ljudi. Na osnovu utvrđenih nepravilnosti izdato je 43 prekršajnih naloga od strane komunalne milicije i inspekcije.

ZIMSKA SLUŽBA: Na osnovu prognoziranih vremenskih prilika dat je nalog PZP „Kruševac put„ AD da stepen angažovanja zimske službe bude 50%.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju 2 požara na putničkim motornim vozilima. Prilikom navedenih intervencija angažovano je 8 vatrogasaca-spasioca i 2 vatrogasna vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: 2, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 176, redovna 190, vanredna 400

RASINA: RAVNI: 107

UPOZORENjE NA UMEREN I JAK JUTARNjI MRAZ ZA PODRUČJE SRBIJE (do 17.02.2021.): Danas (16.02.) u svim, a sutra (17.02.) u centralnim i južnim predelima umeren mraz, u većini krajeva od -10 do -5, a na jugu zemlje ponegde se očekuje i jak jutarnji mraz, od -15 do -10 °C, lokalno i niže.