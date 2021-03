IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 21.03.2021.

Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 20.03.2021.god., izvršilo ukupno 180 nadzor u vezi sa sprovođenjem protivepidemijskih mera.

ZIMSKA SLUŽBA: Na osnovu dostavljenog Upozorenja, dat je nalog “Kruševac-putu” za stepen angažovanja zimske službe na 25 posto.

PADAVINE: U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca ukupno je palo 2 l/m2 padavina.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su

na gašenju 1 požara na strujomeru porodične kuće. Prilikom navedene intervencije angažovana su 3 vatrogasca-spasilaca i 1 vatrogasno vozilo sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

Epidemija zaraznih bolesti: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu iz Beograda, 09.03.2019.godine, donelo je rešenje kojim se proglašavaju područja koja su zaražena i ugrožena od zarazne bolesti „Afričke kuge svinja“, kao i rešenje o obrazovanju regionalnog i lokalnih kriznih centara za sprečavanje pojave, praćenje kretanja i kontrole zarazne bolesti za epizootiološko područje VSI „Kraljevo“ pod čijom se nadležnošću nalazi i Rasinski upravni okrug. Zaraženim područjem proglašava se područje poluprečnika najmanje 3 km oko žarišta zaraze u naseljenom mestu Globoder, teritorija Grada Kruševca i

obuhvata naseljeno mesto Globoder i naseljena mesta Stopanja i Bresno Polje na teritoriji opštine Trstenik.

Po izveštaju republičke veterinarske inspekcije na zaraženom području u mestu Glogoder izvršen je popis domaćinstava na kojima se drže i uzgajaju svinje, kao i obeležavanje i registracija svih neobeleženih svinja

uz klinički pregled pod nadzorom veterinarskog inspektora. Pomenuta aktivnost nastavlja se u naseljenim mestima Bresno Polje i Stopanja. Shodno zaključku Okružnog štaba za vanredne situacije Rasinskog okruga

sve lokalne samouprave, odredile su lica za kontakt i komunikaciju sa republičkom veterinarskom inspekcijom.

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Nema planskih isključenja.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -18, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 200, redovna 280, vanredna 400

RASINA: RAVNI: nema podataka na sajtu RHMZ-a

UPOZORENjE NA SNEŽNE PADAVINE ZA PODRUČJE JUŽNO OD SAVE I DUNAVA (ZA

21. I 22.03.2021.): Danas i sutra (21. i 22.03.) u brdsko-planinskim predelima sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača za 20 do 30 cm, lokalno i više. U nižim predelima mešovite padavine ( kiša i sneg) uz formiranje snežnog pokrivača, u centralnim predelima od 5 do 10 cm, a u južnim od 10 do 20 cm, lokalno i više.