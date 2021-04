IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 20.04.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca palo je ukupno 2,9 l/m2 kiše.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 19.04.2021.godine izvršilo ukupno 191 nadzora u vezi sa sprovođenjem

protivepandemijskih mera.

U IZVEŠTAJNOM PERIODU NIJE BILO DOGAĐAJA IZ NADLEŽNOSTI SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE.

ZEMLJOTRES: SRBIJA Novi Pazar region MLv=2.6 2021/04/20 03:22:55.1 43.32 N 20.70 E 5 km

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 20.04.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Lazarica – Stevana Sremca i njoj prateće ulice.

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže i zamene azbest-cementnog cevovoda u Lominoj ulici u narednom periodu tokom izvođenja radova može doći do kratkotrajne i povremene obustave snabdevanja vodom korisnika u toj ulici.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA (do 27.04.2021.god.): U sredu promenljivo oblačno sa više sunčanih intervala i retkom pojavom kiše. U cetvrtak malo i umereno oblačno i suvo. Posle podne na severu i zapadu jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će se u toku noći proširiti na centralne krajeve. U petak na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Za vikend pretežno sunčano. Do kraja nedelje temperatura oko proseka, a početkom naredne nedelje iznad proseka za ovo doba godine.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -13, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 247, redovna 280, vanredna 400