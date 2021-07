IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 13.07.2021.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA VISOKU TEMPERATURU ( od 13.07. do 15.07.2021.): Od utorka do četvrtka sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 °C. Samo u četvrtak na severu zemlje malo svežije sa temperaturom od 32 do 34 °C.

PADAVINE: U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina.

“RADARSKI CENTAR KRUŠEVAC”, Aktivnost sistema odbrane od grada: Na dan 12.07.2021. godine nije bilo dejstva protivgradne odbrane RC “Kruševac”. Stanje zaliha raketa Radarskog centra Kruševac je ukupno 795 PGR – Prosek po LS je 7 raketa.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 12.07.2021.godine izvršilo ukupno 3 nadzora u vezi sa sprovođenjem

protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju jednog požara na putničkom motornom vozilu i jednog požara smeća na divljoj deponiji. Prilikom navedenih intervencija, angažovano je osam vatrogasaca-spasilaca i tri vatrogasna vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

JKP “VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog hitne intervencije na vodovodnoj mreži usled pucanja cevi, dana 14.07.2021. godine. Zatvara se za saobraćaj Kosovska ulica u delu od Pećke do ulice Vojvode Putnika.od 08.00 do 17.00 časova.

SRBIJA,IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA (do 20.07.2021.god.): U sredu veći deo dana sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni, uveče uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde pljuskovi i grmljavina. Od četvrtka promenljivo oblačno i svežije sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine. Moguće su i vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. Od petka temperatura u granicama proseka od 25 do 29°C.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -133, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 37, redovna 280, vanredna 400