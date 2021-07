IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 11.07.2021.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA VISOKU TEMPERATURU ( od 13.07. do 15.07.2.021.): Od utorka do četvrtka sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 °C. Samo u četvrtak na severu zemlje malo svežije sa temperaturom od 32 do 34 °C.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina. Nije bilo dejstva protivgradne odbrane

RC “Kruševac”. Stanje zaliha raketa Radarskog centra Kruševac je ukupno 795 PGR – Prosek po LS je 7 raketa.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 10.07.2021. godine izvršilo ukupno 5 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera.

DOM ZDRAVLjA – Služba hitne medicinske pomoći, izveštaj za dan 10.07.2021. godine: U proteklih 24 časa služba je izašla na 18 terena od toga 4 na javnom mestu – jedan udes sa jednim povređenim koji je zbrinut po protokolu zbrinjavanja traume i prevežen na ortopediju, zbog neadekvatne upotrebe pesticida jedna osoba je prevežena iz ambulante Konjuh do Opšte bolnice, i u dva slučaja intervenisalo se u javnim objektima pacijenti preveženi u UP. U ambulanti je odrađeno 37 pregled od kojih je jedan pacijent sa znacima sunčanice. Kako Kovid ambulanta radi do 17 u Služnu Hitne medicinske pomoći se javilo i 5 pacijenata sa povišenom temperaturom. Dopunskim ispitivanjima znaće se pravi uzrok takvog stanja. Obilaskom kupališta nije bilo intervencija niti poziva sa drugih javnih mesta.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju 2 požara suve trve i niskog rastinja, 1 požara deponije smeća i suve trave, 1 požara cirade na kamionu i 1 požara na putničkom automobilu. Prilikom navedenih intervencija, angažovano je 20 vatrogasca-spasioca i 8 vatrogasna vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

JKP “VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 11.07.2021.godine do 16.00 časova

bez vode će biti Kruševac – Kolonija 14.oktobar.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 19.07.2021.god.): U utorak i sredu sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni. U sredu uveče na zapadu i severozapadu pljuskovi i grmljavina. Od četvrtka promenljivo i svežije sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -142, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 58, redovna 280, vanredna 400