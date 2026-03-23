Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

IZUZIMANJE, TRANSPORT I UNIŠTENJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA U KRUŠEVCU I TRSTENIKU

ByGoran Nikolić

mar 23, 2026

Obaveštavaju se građani Kruševca da će se, u okviru redovnih aktivnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, u utorak, 24. marta 2026. godine, u vremenu od 10.00 do 14.00 časova, izvršiti izuzimanje, i transport eksplozivnih ostataka rata na teritoriji Grada Kruševca i Opštine Trstenik, a zatim i uništavanje ubojnih sredstava.

U navedenom vremenu čuće se detonacije te se građani blagovremeno obaveštavaju da nema opasnosti od eksplozija niti razloga za uznemirenje, stoji u obaveštenju Sektora za vanredne situacije, Odeljenja za vanredne situacije MUP-a u Kruševcu.

Možda ste propustili

