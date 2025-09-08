IZLOŽBA STARIH AUTOMOBILA: „OLDTAJMERI NISU SAMO STARA VOZILA, ONI SU POKRETNI MUZEJI“

Trg Kosovskih junaka u Kruševcu u subotu 6. septembra bio je u znaku automobilske elegancije i nostalgije, jer je upravo na tom mestu, pa sve do Trga glumaca, održan 7. Međunarodni oldtajmer skup, u organizaciji Turisticke oprganizacije Kruševac, Auto-moto kluba „Pomoravlje“ iz Paraćina, uz pokroviteljstvo Grada Kruševca i Poslovnog centra Kruševac.

„Oldtajmeri nisu samo stara vozila, oni su pokretni muzeji, simboli dizajna, inženjerskih dostignuća i kulturnih promena koje su oblikovale svet,“ čulo se na otvaranju manifestacije. „Svaki automobil nosi u sebi duh vremena u kome je nastao. Vlasnici oldtajmera nisu samo kolekcionari, oni su čuvari nasleđa, zaljubljenici u detalje, posvećeni restauratori…“

Otvarajući izlozbu oldtajmera, gradonačelnik Ivan Manojlović je rekao da Kruševac u svojoj bogatoj agendi događaja može da doda još jednu značajnu i autentičnu međunarodnu manifestaciju.

U okviru manifestacije izveden je i zabavni program, a brojni posetioci imali su priliku i da porazgovaraju sa vlasnicima retkih oldtajmera.