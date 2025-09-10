IZLOŽBA SLIKA „RETROSPEKTIVA“ U UMETNIČKOJ GALERIJI U KRUŠEVCU

U četvrtak, 11. septembra, u Umetničkoj galeriji, u 19 časova svečano će biti otvorena izložba „Retrospektiva“, iz umetničke zbirke NLB Komercijalne banke.

Izložba slika “Retrospektiva” predstavlja jednu od značajnijih korporativnih umetničkih kolekcija koja sadrži dela poznatih srpskih slikara s kraja 20. veka.

Cilj izložbe je da se pokaže samo jedan od načina na koji NLB Komercijalna banka podržava očuvanje i razvoj umetnosti, što je omogućeno prikazivanjem pažljivo odabranih umetničkih slika nastajalih na likovnim kolonijama Jastrebac u periodu od 1996. do 1998. godine-navode u Narodnom muzeju.

Posetici će ovu izložbu moći da pogledaju do 6. oktobra 2025. godine.