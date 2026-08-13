IZA DIJAGNOZE: MS I PORODICA – KAKO DIJAGNOZA MENJA ODNOSE I KAKO ZAJEDNO KROZ IZAZOVE?

Multipla skleroza ne pogađa samo pojedinca — to je dijagnoza koju na određeni način dobija čitava porodica. Suočavanje sa hroničnim oboljenjem menja uloge, svakodnevicu i emotivnu dinamiku, ali uz otvorenost i međusobno razumevanje može postati i most za dublju povezanost.

Kada u dom ušeta multipla skleroza, ona retko menja samo život osobe kojoj je dijagnostikovana. Kao neočekivani gost, ona tiho preoblikuje svakodnevicu čitavog domaćinstva. Trenutak saznanja dijagnoze donosi talas emocija — od šoka i nevernice, preko straha za budućnost, do osećaja gubitka kontrole. U toj prvoj fazi, i oboleli i njihovi najbliži prolaze kroz svojevrsni proces tugovanja za planovima i ranijom rutinom, tražeći način da prihvate novu realnost koja sa sobom nosi nepredvidivost.

Jedan od najvećih izazova u porodičnim odnosima jeste postepena ili nagla promena uloga. Partner koji je do juče bio oslonac u svim fizičkim i organizacionim obavezama možda će morati da uspori, dok drugi partner preuzima veći teret kućnih poslova, roditeljstva ili finansijske brige. U takvim okolnostima lako dolazi do takozvanog „sagorevanja negovatelja“ — situacije u kojoj članovi porodice, iz želje da pruže maksimalnu podršku, zanemaruju sopstvene fizičke i emocionalne granice. S druge strane, osoba sa MS-om často razvija osećaj krivice zbog toga što se oseća kao „teret“, što može stvoriti nevidljivi zid i distancu među partnerima.

Ključ za prevazilaženje ovih izazova leži u iskrenoj i otvorenoj komunikaciji. Važno je stvoriti prostor u kojem svi članovi porodice mogu bez straha i osude da izraze svoje strahove, umor i potrebe. Pored partnerskih odnosa, dijagnoza se snažno odražava i na decu. Zbog prirode bolesti, čiji su glavni simptomi poput hroničnog umora ili senzornih smetnji často spolja nevidljivi, deca mogu biti zbunjena promenama u raspoloženju ili energiji svojih roditelja. Zato je od ključne važnosti razgovarati sa decom na način koji je prilagođen njihovom uzrastu — bez dramatizacije, ali uz jasno objašnjenje da roditelju nekada treba odmor i da za to niko nije kriv, čime se sprečava razvoj anksioznosti.

Da bi porodica sačuvala svoju stabilnost, neophodno je naučiti umetnost prilagođavanja. To znači redefinisanje očekivanja i pronalaženje novih načina za zajedničko provođenje kvalitetnog vremena. Umesto fokusiranja na aktivnosti koje su postale previše zahtevne, porodica može izgraditi nove rituale koji donose radost bez izlaganja prekomernom fizičkom naporu. Takođe, veoma je važno prihvatiti da traženje pomoći sa strane — bilo od šire rodbine, prijatelja ili stručnjaka poput psihoterapeuta — nije znak slabosti, već mudrosti i brige o celoj porodici.

Iako multipla skleroza donosi ozbiljna iskušenja, ona ne mora da oslabi porodične veze. Iskustva mnogih porodica pokazuju da zajednički prolazak kroz izazove može izgraditi vanrednu empatiju, preokrenuti prioritete ka stvarima koje su zaista važne i stvoriti povezanost koja je dublja i jača nego ikada pre.

Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Iza dijagnoze“, koji je sufinansiran sredstvima Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Stavovi izneti u podržanom medijskom sadržaju nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.