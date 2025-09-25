ISPLATA POLOVINE SREDSTAVA SAMOFINANSIRAJUĆIM STUDENTIMA ZA ŠKOLARINE ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU

Samofinansirajućim studentima biće isplaćen celokupan iznos od 50 odsto sredstava koja su uplatili fakultetima za školarine do 30. septembra 2025. godine.

Pošto se nadoknada sredstava vrši isključivo putem Studentske kartice, Ministarstvo prosvete podseća sve studente koji nemaju tu karticu da se prijave za njeno otvaranje putem portala Uprave za trezor.

Ukoliko imaju bilo kakve poteškoće sa prijavom, mogu se obratiti ovom portalu, a za sva druga pitanja u vezi sa isplatom sredstava mogu kontaktirati Ministarstvo putem imejla visoko.obrazovanje@prosveta.gov.rs.

Isplata sredstava vrši se na osnovu podataka o samofinansirajućim studentima koje visokoškolske ustanove dostavljaju Ministarstvu prosvete putem Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (JISP).

Ministarstvo podseća sve visokoškolske ustanove na to da imaju obavezu unošenja i ažuriranja podataka u JISP, kako nijedan student ne bi bio uskraćen za ostvarivanje ovog prava.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju omogućeno je da samofinansirajući studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini.

Pravo na pokriće troškova ostvaruje se po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je prvi put upisao.

Takođe, pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija, navodi se u saopštenju.