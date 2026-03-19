Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

ISPLATA NAKNADA NACIONALNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNIH NAKNADA U PETAK I SUBOTU

ByGoran Nikolić

mar 19, 2026

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec februar 2026. godine.

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u petak, 20. marta 2026.godine, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u subotu 21. marta 2026. godine.

*****

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

– Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec februar u petak, 20. marta 2026. godine;

– Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za mesec februar u petak, 20. marta 2026. godine;

– Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka za mesec februar u petak, 20. marta 2026. godine;

– Prava iz boračko invalidske zaštite za mesec februar u petak, 20. marta 2026. godine;

– Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec februar u petak, 20. marta 2026. godine.

