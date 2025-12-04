INFO DAN POVODOM REALIZACIJE PROJEKTA “ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST ZA GRAĐANE”

Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Kruševac, realizuju projekat „Čista energije i energetska efikasnost za građane“.

Tim povodom u petak, 5. decembra, sa početkom u 13 časova u prostorijama Doma sindikata, organizuje se Info dan. Cilj Info dana je da olakša građanima razumevanje uslova javnog poziva i motiviše ih da iskoriste dostupne mogućnosti podrške za povećanje energetske efikasnosti svojih domova.

Projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ je petogodišnji projekat Ministarstva rudarstva i energetike i Svetske banke kojim omogućavamo subvencije domaćinstvima za sprovođenje mera energetske efikasnosti.

U Srbiji se troši tri i po puta više energije u odnosu na evropski prosek, zbog čega podržavamo građane da primene mere energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima kako bi ostvarili uštede energije između 25 i 80 odsto, povećali komfor stanovanja i smanjili emisije štetnih gasova.

Za subvencije koje u zavisnosti od paketa mera mogu da idu od 50 do 65 odsto vrednosti investicije, građani mogu da konkurišu u 149 gradova i opština (klik ka spisku) sa kojima je Ministarstvo rudarstva i energetike zaključilo ugovor o sufinansiranju programa. Za te namene država je ove godine obezbedila sredstva, čime se stiču uslovi za energetsku sanaciju oko 10.000 domaćinstava.

Do kraja 2027. godine planirano je da energetski bude sanirano oko 50.000 domaćinstava širom zemlje.