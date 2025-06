I TOKOM NAREDNE NEDELJE PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO VREME U SRBIJI

U Srbiji u ponedeljak nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 9 do 18°C, a najviša od 29 do 33°C. Uveče u Vojvodini, a tokom noći i u centralnoj Srbiji povećanje oblačnosti uz umeren do jak severozapadni vetar i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska.

U Kruševcu u ponedeljak sunčano. Temperatura od 13 do 31°C.

U Srbiji u utorak promenljivo oblačno, tek ponegde sa uslovima za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 18°C, a najviša u većini krajeva od 25 do 30°C, samo u Negotinskoj Krajini oko 32°C.

U Kruševcu u utorak sunčano. Temperatura od 15 do 30°C.

U Srbiji u sredu Pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 20°C, a najviša od 28 do 32°C.

U Kruševcu u sredu sunčano, sa malo oblaka. Temperatura od 18 do 31°C.

U Srbiji u četvrtak Pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19°C, a najviša od 29 do 33°C.

U Kruševcu u četvrtak sunčano, sa malo oblaka. Temperatura od 17 do 32°C.

U Kruševcu u petak i za vikend pretežno sunčano. Temperatura u petak od 19 do 28°C, u subotu od 15 do 28°C i u nedelju od 18 do 33°C.