HUMANITARNI BAZAR „ZA IRENIN NOVI ŽIVOT“ U NEDELJU, 15. MARTA 2026. NA TRGU GLUMACA

Kruševac je uvek bio grad velikog srca, a sada je trenutak da to pokažemo na delu za nekoga ko je godinama bio glas naše zajednice. Pozivamo vas na Veliki humanitarni bazar koji se organizuje za lečenje naše koleginice, novinarke Irene Milenković. Naša Irena je kroz svoj rad uvek stajala uz građane, istraživala istinu i pomagala drugima. Danas je njoj potrebna naša podrška u najvažnijoj borbi – borbi za zdravlje.

Irena Milenković boluje od Multipla skleroza poslednjih 18 godina. Sve terapije zvanične i alternateve medicine u našoj zemlji je isprobala, na žalost u poslednje 3 godine došlo je ozbiljnog pogoršanja stanja, a svaki dan je nova neizvesnost da li će tog dana moći da stane na noge ili će doći neki nov problem. Čini se da nas je Irenin problem ujedinio i da smo ipak puni empatije i ljubavi.

Rad na terenu kao novinar zamenila je radom iz kancelarije, na stotine izveštaja i apela pomoći za ljude kojima je u tom momentu bila potrebna izrečeno je iz njenih usta, danas je njoj potrebna naša pomoć. Kolege,novinari, iz cele zemlje udruđžili su se i svakodnevno izveštavaju o Ireni i njenom problemu. Širom zemlje otganizuju se bazari, moto skupovi, koncerti kulturno umetničkih društava, a njeni kruševljani 15. marta realizuju prvu od više planiranih humanirarnih akcija. Na Trgu glumaca biće organizovan humanitarni bazar od 17h

Za Irenino lečenje do 10. maja potrebno je uplatiti 58.000 e, deo sredstava je prikupljen putem SMS poruka na broj 3030 tekst 1938. Sredstva prikupljena na bazaru u nedelju biće uplaćena na Irenin račun fondacije. Tokom pripreme ovog priloga dobili smo informaciju da Humanirano Udruženje Majka Jevrosima iz Kruševca najavljuje humanitarni koncert sa bazarom i bogatom lutrijom sredinom aprila. Naše malo nekome znači novi život i novi početak. Budi human.

Tekst: Jelena Vučić