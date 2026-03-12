Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

HUMANITARNA PRODAJA CVEĆA „ZA IRENIN NOVI ŽIVOT“ UDRUŽENJA KREATIVA ASTERI I RAZVOJNOG CENTRA SRBIJE

ByGoran Nikolić

mar 12, 2026

Humanitarni bazar održava se u nedelju od 17 sati na Trgu glumaca u Kruševcu, a sav prihod namenjen je za lečenje naše koleginice Irene Milenković.

Irena se već dugo godina bori sa multipla sklerozom, a poslednje tri godine, uprkos terapiji koju je uzimala, stanje se ozbiljno pogoršalo. S obzirom da je ostala bez daljih mogućnosti i terapija za lečenje ove autoimune bolesti u Srbiji, jer je na njenu dijagnozu uticala tako što je dobila progresiju bolesti i karcinom koji je uspešno operisan prošle godine,  lekari u našoj zemlji više nemaju način da pomognu.

Mogućnost za stopiranje bolesti i oporavak, smanjenje ili potpuno nestajanje sadašnjih nedostataka javlja se na Nacionalnoj klinici „Pirogov“ u Moskvi, gde su za 27. maj 2026. godine zakazani početak lečenja i transplantacija matičnih ćelija. Za Irenino lečenje do 10. maja potrebno je uplatiti 58.000 evra. Humanitarna fondacija „Budi human – Aleksandar Šapić“ prikuplja novčana sredstva za Irenu Milenković.

Humanitarni bazar održava se u nedelju od 17 časova na Trgu glumaca u Kruševcu, a sav prihod namenjen je za Irenino lečenje.

Udruženja Razvojni centar Srbije i Kreativa asteri pridružili su se akciji prikupljanja novčanih sredstava za Irenino lečenje i u nedelju, 15. marta na Trgu glumaca organizovaće prodajnu izložbu cveća, cvetnih anranžmana, ukrasnih predmeta i rukotvorina, a sav prihod od prodaje biće uplaćen na račun fondacije “Budi human” – za Irenin novi život.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA POKRENULA KAMPANjU „NA MATURU BEZ AUTOMOBILA“

mar 12, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PREMIJERA DOKUMENTARNOG FILMA „ŠAPA SPASA“ SNIMLJENOG SA ŠTIĆENICIMA VP DOMA

mar 12, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

SPORTSKE PORODICE SRBIJE – KAKO SE TALENAT, ZALAGANJE I SPORTSKI USPESI PRENOSE SA GENERACIJE NA GENERACIJU?

mar 12, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA POKRENULA KAMPANjU „NA MATURU BEZ AUTOMOBILA“

12.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PREMIJERA DOKUMENTARNOG FILMA „ŠAPA SPASA“ SNIMLJENOG SA ŠTIĆENICIMA VP DOMA

12.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

HUMANITARNA PRODAJA CVEĆA „ZA IRENIN NOVI ŽIVOT“ UDRUŽENJA KREATIVA ASTERI I RAZVOJNOG CENTRA SRBIJE

12.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

SPORTSKE PORODICE SRBIJE – KAKO SE TALENAT, ZALAGANJE I SPORTSKI USPESI PRENOSE SA GENERACIJE NA GENERACIJU?

12.03.2026. Goran Nikolić