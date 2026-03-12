HUMANITARNA PRODAJA CVEĆA „ZA IRENIN NOVI ŽIVOT“ UDRUŽENJA KREATIVA ASTERI I RAZVOJNOG CENTRA SRBIJE

Humanitarni bazar održava se u nedelju od 17 sati na Trgu glumaca u Kruševcu, a sav prihod namenjen je za lečenje naše koleginice Irene Milenković.

Irena se već dugo godina bori sa multipla sklerozom, a poslednje tri godine, uprkos terapiji koju je uzimala, stanje se ozbiljno pogoršalo. S obzirom da je ostala bez daljih mogućnosti i terapija za lečenje ove autoimune bolesti u Srbiji, jer je na njenu dijagnozu uticala tako što je dobila progresiju bolesti i karcinom koji je uspešno operisan prošle godine, lekari u našoj zemlji više nemaju način da pomognu.

Mogućnost za stopiranje bolesti i oporavak, smanjenje ili potpuno nestajanje sadašnjih nedostataka javlja se na Nacionalnoj klinici „Pirogov“ u Moskvi, gde su za 27. maj 2026. godine zakazani početak lečenja i transplantacija matičnih ćelija. Za Irenino lečenje do 10. maja potrebno je uplatiti 58.000 evra. Humanitarna fondacija „Budi human – Aleksandar Šapić“ prikuplja novčana sredstva za Irenu Milenković.

Udruženja Razvojni centar Srbije i Kreativa asteri pridružili su se akciji prikupljanja novčanih sredstava za Irenino lečenje i u nedelju, 15. marta na Trgu glumaca organizovaće prodajnu izložbu cveća, cvetnih anranžmana, ukrasnih predmeta i rukotvorina, a sav prihod od prodaje biće uplaćen na račun fondacije “Budi human” – za Irenin novi život.