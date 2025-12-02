HUMANITARNA AKCIJA UDRUŽENJA „NAŠA DECA 037″ IZ VARVARINA

Udruženje „Naša deca 037“, sa sedištem u Varvarinu, drugu godinu za redom organizuje humanitarnu akciju za pomoć sestrinstvu manastira Sveta Petka Izvorska koje se brine o devojkama i ženama sa smetnjama u razvoju.

Prikupljaju se sredstva za ličnu higijenu, pelene za odrasle, deterdženti i sredstva za čišćenje, dugotrajna hrana, a svi koji mogu i žele da se priključe akciji mogu do 3. decembra od 13 do 17 sati, doneti pomenute proizvode u prostorije udruženja koje se nalaze u centru Varvarina, preko puta poštanske štedionice. Akcija se završava u petak 5. decembra kada će pomoć biti odneta u manastir.

Ova akcija ima za cilj da pruži podršku i pomogne sestrinstvu manastra Svete Petke Izvorske koje se stara o ženama sa intelektualnim i motornim poteškoćama, kojih je oko osamdeset. Udruženje „Naša deca 037“ iz Varvarina, koje je kao novoosnovano prošle godine u novembru, uspešno organizovalo prvu, ove godine realizuje i drugu akciju sa idejom da postane tradicionalna.

Inače, rad i aktivnosti udruženja „Naša deca 037“ usmerena su na pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju, njihovim porodicama, kao i mališanima iz socijalno ugroženih porodica, ali i odraslima kojima je potrebna neka vrsta pomoći.