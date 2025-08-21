HITNO UPOZORENJE REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA SRBIJE

Jak konvektivni sistem, koji na severoistoku Slavonije uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom, u narednih sat vremena će se premeštati ka severozapadu Bačke, ka Somboru i okolini, navodi se u hitnom upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U objavi RHMZ-a se navodi da će pljuskovi i grmljavine, koji se na području Srbije očekuju i sutra, lokalno biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom.