HITNO UPOZORENJE REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA SRBIJE

Jak konvektivni sistem, koji na severoistoku Slavonije uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom, u narednih sat vremena će se premeštati ka severozapadu Bačke, ka Somboru i okolini, navodi se u hitnom upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U objavi RHMZ-a se navodi da će pljuskovi i grmljavine, koji se na području Srbije očekuju i sutra, lokalno biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom.
Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja dalje na istok zemlje, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti.
RHMZ ističe da će, u zavisnosti od razvoja situacije, za konkretne lokacije biti izdavana hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred.