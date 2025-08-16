HAVARIJA NA MAGISTRALNOM CEVOVODU USPEŠNO SANIRANA, VODA PUŠTENA U SISTEM

Zbog havarije na cevovodu prečnika Ø300, koja je nastala u večernjim

časovima 16.08.2025. godine u ulici Novoj Kosovskoj, bez vode su ostali:

deo Nove Kosovske ulice (od Dečijeg dispanzera do Slobodišta), naselje

Bagdala 3 – donja zona, ulica Dostojevskog i prateće ulice.

Ekipe JKP „Vodovod – Kruševac“ su odmah izašle na teren i uložile

maksimalne napore da kvar bude otklonjen u najkraćem roku. Radovi na

sanaciji trajali su tokom cele noći i uspešno su završeni u jutarnjim

časovima 17.08, nakon čega je voda ponovo puštena u sistem i snabdevanje

normalizovano.