HAVARIJA NA MAGISTRALNOM CEVOVODU USPEŠNO SANIRANA, VODA PUŠTENA U SISTEM

Zbog havarije na cevovodu prečnika Ø300, koja je nastala u večernjim
časovima 16.08.2025. godine u ulici Novoj Kosovskoj, bez vode su ostali:
deo Nove Kosovske ulice (od Dečijeg dispanzera do Slobodišta), naselje
Bagdala 3 – donja zona, ulica Dostojevskog i prateće ulice.
Ekipe JKP „Vodovod – Kruševac“ su odmah izašle na teren i uložile
maksimalne napore da kvar bude otklonjen u najkraćem roku. Radovi na
sanaciji trajali su tokom cele noći i uspešno su završeni u jutarnjim
časovima 17.08, nakon čega je voda ponovo puštena u sistem i snabdevanje
normalizovano.