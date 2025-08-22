GRADU KRUŠEVCU ODOBRENA SREDSTVA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH TERENA

Konkursom, kojim je Kruševac aplicirao kod ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, odobrena su sredstva za izgradnju sportskih terena.

“Reč o izgradnji sportskih terena u okviru sportskog kompleksa “Jedinstvo””, rekla je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Da podsetimo da su prošle godine u Kruševcu, kod stadiona “Jedinstvo” na lokaciji Stari aerodrom, otvoreni novi sportski tereni za male sportove, kao i dečije igralište i skejt park.

Ovi tereni su deo šire investicije u sportsku infrastrukturu grada, a sa ciljem poboljšanja uslova za sportiste i razvijanje sporta u Kruševcu.