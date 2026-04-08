Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

GRADSKO RUKOVODSTVO ZAVRŠILO PRVI KRUG OBILASKA MESNIH ZAJEDNICA GRADA KRUŠEVCA

ByGoran Nikolić

apr 8, 2026

Predstavnici grada Kruševca današnjom posetom mesnim zajednicama Mala Reka i Ribare, završili su razgovore o planovima i programima rada za tekuću godinu.

Posete svim mesnim zajednicama na teritoriji grada Kruševca kojih je ukupno 54, započete su krajem prošle godine sa ciljem da se na licu mesta upoznaju sa postojećim problemima i kako bi se postigao dogovor o  prioritetima radova u ovoj godini.

Radni sastanci su organizovani kako bi se unapredili uslovi života svih građana. U mesnoj zajednici Mala reka dogovorena je realizacija radova u tekućoj godini.

Na radnom sastanku sa meštanima Ribara izneti su prioriteti koji su značajni za ovo naseljeno mesto.

Na osnovu poseta gradskog rukovodstva Kruševca svih mesnih zajednicama, u direktnom dijalogu sa građanima definisani su prioriteti radova i usklađeni planovi sa realnim potrebama na terenu. Iz poseta se može zaključiti da su prioriteti uglavnom putna infrastruktura u gotovo svim mesnim zajednicama, zatim komunalno uređenje i vodosnabdevanje, obnova javnih objekata i uređenje školskih dvorišta kako bi se poboljšao kvalitet društvenog života.

Cilj obilazaka bio je da se precizno definišu budžetske stavke za 2026. godinu, te da se sredstva troše na projekte koji direktno unapređuju život građana gradskih i seoskih naselja.

By Goran Nikolić

Možda ste propustili

