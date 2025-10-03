„GRADSKA TOPLANA“ NASTAVLJA SA TOPLIM PROBAMA, RADIJATORI TOPLI

U petak, 3.10.2025. godine, JKP „Gradska toplana“ Kruševac nastavlja sa primenom funkcionalnih toplih proba u okviru Centralnog izvora, kao i dislociranih kotlarnica „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“ i radijatori naših sugrađana su topli.

U okviru funkcionalnih probnih dana, radnici Gradske toplane ispituju mrežu i distributivni sistem i obavljaju intervencije u okviru stambenih jedinica u kojima se mogu javiti eventualni problemi i curenja kako bi do zvaničnog početka grejne sezone (15. oktobra) celokupni sistem bio spreman za neometanu isporuku toplotne energije.

Ovog jutra vrše se intervencije u ulici Damnjana Maksića i Brijanovoj, a u toku dana odvijaće se radovi i ispitivanje mreže za K grupaciju u naselju Rasadnik.

Zbog intervencija na mreži, ovog jutra bez funkcionalnih toplih proba Brijanova ulica; Balkanska od broja 6 do broja 18; Čupićeva br. 2 i 4; Dušanova br.124 i 131; Bruski put (svi ulazi); stambene jedinice H,K,L; Vidovdanska br. 11,13 i 15; apoteka „Dr Max“, „Maxi“; „AikBank“; Dositejeva ulica, Kosovska 99p, ulica Princeze Olivere; naselje Ujedinjene nacije; Gerontološki centar Kruševac; Ekonomsko-trgovinska škola, Osnovna škola „Dragomir Marković“, vrtići „Leptirić“ i „Naša radost“, sala „Soko“, Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Veselin Nikolić“.

Za informacije, pomoć i podršku korisnici se mogu obratiti našim dispečerima putem sledećih brojeva telefona: 0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258, svakog dana u vremenskom periodu od 7 do 22 časa.