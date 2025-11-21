Građevinska sezona u opštini Aleksandrovac ulazi u završnu fazu. Građevinari koriste povoljne vremenskke uslove da završe planom predviđene radove.

U Aleksandrovcu se privode kraju infrastrukturni radovi, koji se odnose na obnovu i uređenje putne mreže širom opštine. Podjednako se radi i na gradskom i seoskom području. U samom centru Aleksandrovca radovi na uređenju prostora ispred zgrade koja se nalazi pored policijske ispostave ulaze u završnu fazu.

Opština Aleksandrovac nastavlja da ulaže u brojne projekte od vitalnog značaja za poboljšanje života svojih građana. Poseban akcenat je na završetku trenutnih projekata, a kako navode, istim tempom nastaviće i naredne godine.