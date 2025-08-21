GRAĐANI DOBIJAJU SMS PORUKE KOJE SADRŽE SUMNJIV LINK KOJI VODI KA LAŽNOM SAJTU JP „PUTEVI SRBIJE“

Građanima Srbije ovih dana masovno stižu lažne SMS poruke koje navodno šalju JP „Putevi Srbije“. U porukama se navodi da saobraćajna kazna nije plaćana, a sve zajedno sa sumnjivim linkom. Iz JP „Putevi Srbije“ upozoravaju da je su u pitanju zlonamerne poruke.

Građanima stižu identične SMS poruke sa broja +381 800 111 004 koja glasi: „Saobraćajna kazna od 114.16 dinara nije plaćena“.

Uz sumnjivu poruku stoji i link koji vodi do lažnog sajta JP „Putevi Srbije“. Klikom na link prikazuje se skoro identičan sajt istoimenog javnog preduzeća, na kome pišu podaci o uplati, kao i opis: „E-tag nije detektovan, plaćanje nije uspelo“. Zatim, datum isteka, broj fakture, iznos za plaćanje i deo za za uplatu. Pretpostavlja se klikom na deo „plati odmah“ dalje vodi ka upitima o ličnim podacima, poput broja računa, platnih kartica itd.

Građanima se savetuje da to nikako ne rade!