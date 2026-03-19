GRAD KRUŠEVAC RASPISAO JAVNI POZIV ZA JEDNOKRATNO NOVČANO DAVANJE ZA VANTELESNU OPLODNJU

Radi podsticanja nataliteta na teritoriji grada Kruševca u 2026. godini Odlukom o budžetu grada Kruševca obezbeđeno je 1.800.000,00 dinara za 6 (šest) korisnika, radi pružanja finansijske pomoći.

Pozivaju se parovi sa teritorije grada Kruševca koji su u postupku vantelesne oplodnje da konkurišu za finansijsku podršku.

Korisnik sredstava može biti žena do 50 godina starosti koja je u postupku vantelesne oplodnje pod uslovom:

– da ispunjava zdravstvene kriterijume koje je propisala Republička stručna Komisija Ministarstva zdravlja za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju;

– da ne ispunjava uslove za uključivanje u Program vantelesne oplodnje koji finansira Republički Fond za zdravstveno osiguranje u pogledu broja pokušaja vantelesne oplodnje ili godina starosti.

Pravo na jednokratno novčano davanje za vantelesnu oplodnju ostvaruje i žena do 50 godina starosti koja je uspešno okončala postupak vantelesne oplodnje sopstvenim sredstvima, pod uslovom da podnese zahtev u roku od šest meseci od dana utvrđivanja trudnoće i da u vreme vantelesne oplodnje nije ispunjavala uslove da se uključi u Program vantelesne oplodnje koji finansira Republički Fond za zdravstveno osiguranje.

Radi ostvarivanja prava podnosilac zahteva dostavlja Komisiji za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca sledeću dokumentaciju:

– fotokopiju odgovarajuće medicinske dokumentacije,

– fotokopiju lične karte- očitana lična karta podnosioca zahteva,

– dokaz da su neuspešno završeni postupci vantelesne oplodnje koji se finansiraju sredstvima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje,

– dokaz da je podnosilac zahteva u postupku narednog pokušaja vantelesne oplodnje, odnosno dokaz o uspešno završenom postupku vantelesne oplodnje sopstvenim sredstvima,

– dokaz o nemogućnosti ostvarivanja prava preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje,

– fotokopiju kartice tekućeg računa na ime lica koje je u postupku vantelesne oplodnje.

Korisnik sredstava je dužan da dodeljena sredstva isključivo koristi za namenu za koja su dodeljena.

Dokaz o namenskom trošenju sredstava je račun zdravstvene ustanove o sprovedenom postupku vantelesne oplodnje, koji je korisnik dužan da dostavi u roku od 45 dana od dana obavljenog postupka vantelesne oplodnje.

Ukoliko korisnik sredstava, u roku iz prethodnog stava, ne dostavi Izveštaj Zdravstvene ustanove, smatraće se da sredstva nisu namenski utrošena i pokreće se postupak za povraćaj prenetih sredstava uvećanih za zakonsku kamatu.

Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja i na sajtu grada Kruševca i traje do 15. novembra 2026. godine.

Pravo na jednokratno novčano davanje za pokušaj vantelesne oplodnje može se ostvariti jednom po zahtevu.

Međutim, ukoliko sredstva opredeljena za ovu namenu ne budu iskorišćena do 1. decembra 2026. godine ista se mogu, pod uslovima iz Pravilnika o kriterijumima i načinu ostvarivanja prava iz oblasti populacione politike grada Kruševca, dodeliti i licima koja su već iskoristila ovo pravo. Iznos sredstava koji će se dodeliti opredeljuje se srazmerno broju zahteva i preostalim novčanim sredstvima.

Prijave se podnose poštom ili lično u kancelariji broj 31 u zgradi Gradske uprave grada Kruševca, u zatvorenoj koverti sa naznakom – „Za Komisiju za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca“.

Bliže informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti na telefon br. 440-810. Osoba za kontakt je Tatjana Lazović.